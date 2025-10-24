SPOLTORE: OLTRE UN CHILO DI COCAINA NASCOSTA IN GIARDINO, ARRESTATO 27ENNE ALBANESE

SPOLTORE – Nella mattinata di ieri i Carabinieri di Pescara coadiuvati da conduttori e unità cinofile in servizio alla Guardia di Finanza di Pescara, hanno rinvenuto oltre un chilo di cocaina a seguito di una perquisizione domiciliare presso un’abitazione di Spoltore. A finire in manette un 27enne di nazionalità albanese, del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti.

L’operazione è scattata alle prime ore del mattino quando gli agenti hanno fermato un uomo, che risultava essere affidato in prova ai servizi sociali a seguito di una condanna per stupefacenti risalente al 2019, che passeggiava con atteggiamento guardingo nei pressi della sua abitazione, come se stesse aspettando qualcuno.

Alla vista dei militari lo stesso si è mostrava sin da subito molto nervoso e agitato, in particolar modo dopo che veniva reso edotto del motivo della loro presenza e che si doveva procedere ad una perquisizione personale e domiciliare finalizzata alla ricerca di stupefacente.

L’operazione ha esito positivo poiché il cane antidroga, di nome “Mell”, si è avvicinato all’autovettura, parcheggiata nei pressi dell’abitazione, che risultava essere intestata alla convivente dell’indagato. L’attenzione degli agenti è stata poi attratta da piccolo cancello chiuso con lucchetto che delimita un terreno adiacente alla casa, un’area adibita a parco giochi per bambini, con altalene, scivolo e una piccola casetta in muratura dove il fiuto del cane ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente.

La perquisizione ha permesso di rinvenire, nascosto in una busta per la spesa, un involucro di cellophane con l’immagine di un uomo con un sombrero, che conteneva al suo interno, secondo quanto accertato dai test preliminari, 1 chilo e 143 grammi di cocaina.