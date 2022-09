SPOLTORE: SCONTRO TRA MOTO E AUTO, GRAVE 47ENNE CENTAURO DI PESCARA

PESCARA – Un 47enne di Pescara è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale del capoluogo adriatico per le lesioni riportate in seguito ad un incidente tra un’automobile e una moto avvenuto ieri pomeriggio a Spoltore.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, che viaggiava a bordo di un motoveicolo Honda e percorreva viale Europa in direzione mare-monti, si è scontrato con una Renault Twingo guidata da una donna del posto che viaggiava in direzione opposta e doveva immettersi in via Parigi.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, un autocarro che era fermo ad uno stop. Subito soccorso, il 47enne è stato trasportato in ospedale.

Dopo essere stato stabilizzato in Pronto soccorso, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia locale di Spoltore.