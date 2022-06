SPOLTORE, SINDACO TRULLI NOMINA NUOVA GIUNTA: GLI ASSESSORI E LE DELEGHE

SPOLTORE – Il sindaco di Spoltore (Pescara) Chiara Trulli ha nominato oggi la giunta comunale: scelti tre consiglieri del Pd, uno della lista Insieme e uno per Sinistra Civica.

Giovedì 7 luglio, alle 17.30, la convocazione del primo consiglio comunale.

“L’iter politico per nominare una giunta comunale è sempre complesso” spiega il sindaco Trulli “ma la scelta di chi mi affiancherà in giunta si può considerare naturale alla luce dei risultati elettorali dei candidati al consiglio e delle liste. Ho poi tenuto in debita considerazione le competenze individuali e l’esperienza maturata nelle precedenti amministrazioni”.

LA NUOVA GIUNTA

Sindaco Chiara Trulli.

Vice sindaco Quirino Di Girolamo, deleghe: gestione rifiuti e bonifiche, personale, cimiteri, centro storico, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza urbana, polizia locale.

Assessore Francesca Sborgia, deleghe: bilancio, tributi, finanze, manutenzioni, pubblica istruzione e pari opportunità.

Assessore Roberta Rullo, deleghe: cultura, turismo e grandi eventi, politiche ambientali e patrimonio.

Assessore Nada Di Giandomenico, deleghe: politiche sociali, politiche della casa, tutela del mondo animale e politiche agricole.

Assessore Stefano Sebastiani, deleghe: lavori pubblici, attività produttive, commercio, mercati e artigianato.