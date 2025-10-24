SPOLTORE: SOTTERRA COCAINA NEL GIARDINO DOVE GIOCANO I BAMBINI, IN CELLA GIOVANE ALBANESE

SPOLTORE – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Pescara coadiuvati da conduttori e unità cinofile in servizio alla locale G.d.F, hanno rinvenuto oltre un chilo di cocaina a seguito di una perquisizione domiciliare presso un’abitazione di Spoltore (Pescara). A finire in manette un 27enne di nazionalità albanese, del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di stupefacenti.

I militari, a seguito di svariate segnalazioni, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di droga, avevano avuto notizia e stavano monitorando un’area di Spoltore in cui era stata segnalata la presenza di numerose persone che entravano ed uscivano con fare sospetto da un’abitazione.

L’operazione è scattata alle prime ore del mattino quando i militar ihanno fermato un uomo, che risultava essere affidato in prova ai servizi sociali a seguito di una condanna per stupefacenti risalente al 2019, il quale passeggiava con atteggiamento guardingo nei pressi della sua abitazione, come se stesse aspettando qualcuno.

Alla vista dei militari lo stesso si è mostrato a sin da subito molto nervoso e agitato, in particolar modo una volta edotto del motivo della loro presenza e che si doveva procedere ad una perquisizione personale e domiciliare finalizzata alla ricerca di stupefacente.

Si è deciso di procedere all’atto di polizia giudiziaria e nell’occasione, tenuto conto della necessità di utilizzare nell’occasione unità cinofila e relativo conduttore, in considerazione della momentanea impossibilità di quella in forza all’Arma dei Carabinieri di Pescara, avvalendosi delle possibilità connesse al principio di coordinamento tra le Forze di Polizia, è stato richiesto ausilio alla Finanza che ha inviato sul posto proprio personale.

L’operazione ha dato esito positivo poiché il cane antidroga, di nome “Mell”, siè avvicinato all’autovettura, parcheggiata nei pressi dell’abitazione, intestata alla convivente dell’indagato e successivamenteha indirizzato l’attenzione degli agenti verso un piccolo cancello chiuso con lucchetto che delimitava un terreno adiacente alla casa.

Previa consegna delle chiavi d’accesso, gli operatori hanno avuto la possibilità, senza forzare l’apertura, di accedere in un’area adibita a parco giochi per bambini, con altalene, scivolo e una piccola casetta in muratura dove il fiuto del cane segnalava la presenza di sostanza stupefacente.

La perquisizione ha permesso di rinvenire, nascosto in una busta per la spesa, un involucro di cellophane con l’immagine di un uomo con un sombrero, che conteneva al suo interno, secondo quanto accertato dai test preliminari, kg.1.143 di cocaina.

Durante le operazioni è stato inoltre sequestrato un telefono cellulare ritenuto pertinente all’attività illecita, poiché verosimilmente utilizzato per organizzare incontri o cessioni di stupefacente.

Sulla scorta degli elementi raccolti, il 27enne è stato portato in carcere.

Le indagini proseguiranno per accertare la provenienza della sostanza e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.