SPOLTORE: VA A FUOCO ABITAZIONE IN VIA ISEO, INCENDIO PROVOCATO DA CORTO CIRCUITO

PESCARA – Alle ore 6,50 circa due squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Pescara, con il supporto dell’autoscala, sono intervenute in via Iseo, nel comune di Spoltore, per un incendio di abitazione.

Le fiamme scaturitesi nel locale al piano terra, si sono propagate anche al piano superiore dell’edificio.

Il personale VVF ha provveduto all’estinzione dell’ incendio e alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Le operazioni di spegnimento e la successiva attività di bonifica dei locali hanno richiesto circa 5 ore di lavoro. La struttura e’ stata dichiarata inagibile. Dalle prime verifiche effettuate l’origine dell’incendio sarebbe da ricondurre a cause di natura elettrica. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto e’ intervenuto il funzionario di servizio del comando VVF e il personale dei Carabinieri.