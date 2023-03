SPOLTORE, VIDEOSORVEGLIANZA: TRE NUOVE TELECAMERE DI ULTIMA GENERAZIONE

SPOLTORE – Il sistema di videosorveglianza della città di Spoltore (Pescara) si arricchisce di tre nuove telecamere di ultima generazione, dotate di due ottiche: una capace di leggere le targhe di giorno e di notte ed elaborarle in un sofisticato programma, l’altra con foto di contesto ad altissima risoluzione.

Come si legge in una nota, sono in grado di distinguere, dall’analisi video, elementi diversi: numero di targa, marca, modello, colore, tipologia di veicolo, nazionalità, velocità, direzione.

“L’amministrazione sta lavorando per continuare a potenziare l’attività di controllo sul territorio, e quindi la sicurezza dei cittadini”, sottolinea il sindaco Chiara Trulli.

“Non a caso le telecamere sono utilizzate esclusivamente per attività di monitoraggio e prevenzione, e non emettono sanzioni automatiche. Ringrazio il comandante Panfilo D’Orazio per l’efficientissimo lavoro che sta svolgendo, non soltanto per quelle che sono le normali funzioni della Polizia Locale, ma anche su progettazione, gestione e implementazione di strutture come quella di videosorveglianza, resa possibile proprio da uno sforzo del suo comando”.

“Senza esaminare in dettaglio i particolari tecnici – afferma D’Orazio – voglio comunque evidenziare che le Forze dell’Ordine statali riconoscono come l’impianto sul nostro territorio sia il migliore esistente nella provincia di Pescara. È probabilmente anche il migliore in Abruzzo: quotidianamente ci vengono richieste immagini e il riscontro di transiti per indagini che riguardano non solo reati commessi nel territorio del comune di Spoltore, ma tutta l’area metropolitana”.

L’ampliamento recente della rete di video sorveglianza copre via Sangro, via Pescarina e via Dei Frassini, cioè il proseguimento della via Prati di Pescara. Le nuove telecamere si aggiungono alle 13 già installate precedentemente a presidiare i varchi di accesso al territorio comunale e le principali arterie di collegamento tra le frazioni di Spoltore della nostra città; altre 38 telecamere, fisse e mobili, osservano piazze e strade del territorio.

“A breve – annuncia il vice sindaco Rino Di Girolamo – ci sarà l’installazione di altre 16 telecamere, 4 con lettore targa e 12 fisse. Tra le nuove aree previste ci sono Villa Raspa, dove andremo a coprire la piazza centrale, così come la piazza in via Basilea e la piazza di via Fellini”.