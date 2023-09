SPORT A L’AQUILA: DIECI BORSE DI STUDIO DELL’ASSOCIAZIONE LUCA MORO, COME FARE DOMANDA

L’AQUILA – Terza edizione del bando finalizzato all’erogazione di borse di studio promossa dell’associazione “Luca Moro lo Sport per tutti Eds-Odv’, con il patrocinio del Comune dell’Aquila.

L’iniziativa quest’anno si avvarrà del sostegno dell’associazione “Amici di Lorenzo”, che si impegnerà a sovvenzionare ulteriori dieci borse di studio oltre alle quaranta finanziate dai promotori del progetto la cui finalità è quella di fornire un contributo alle famiglie per incentivare la pratica sportiva di ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Il bando, consultabile sul sito istituzionale al link: Comune dell’Aquila – Avvisi Centro Servizi, disciplina l’assegnazione e l’erogazione dei contributi, su base concorsuale, a studentesse e studenti residenti in provincia dell’Aquila in presenza di specifici requisiti economici. Il contributo, riferito ad ogni singolo ragazzo, è pari al costo sostenuto per l’iscrizione a corsi svolti nell’anno sportivo 2023/2024 fino ad un importo massimo di 350 euro.

Le Borse di studio Luca Moro sono finanziate con i proventi derivanti da donazioni di privati fino ad un massimo complessivo erogabile di 17.500 euro, equamente suddivisi tra studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

La compilazione, l’inoltro e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in via informatica all’indirizzo e-mail [email protected] dalle 12:00 del 19 settembre fino al prossimo 9 ottobre, termine ultimo per la presentazione.