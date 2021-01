SPORT ABRUZZO: PATTO PER LA RIPARTENZA, VERTICI LND INCONTRANO ASSESSORE VERI’

PESCARA – Importante vertice istituzionale a Pescara, dove il presidente del Comitato Regionale Abruzzo LND Concezio Memmo, accompagnato dai consiglieri Fabrizio Acciavatti e Gianluigi Ricchioni, ha incontrato l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì.

Programmato nell’ambito di una serie di confronti con le istituzioni regionali, il vertice è stato incentrato sul tema della ripartenza dello sport, fondamentale vettore di salute e benessere – sia fisico che mentale – specie nella popolazione giovanile. Regione e Comitato, inoltre, sono giunti ad un vero e proprio “patto” orientato a favorire con ogni strumento la ripresa in sicurezza delle attività sportive in Abruzzo, fermo restando la conditio sine qua non dell’alleggerimento delle restrizioni da parte delle istituzioni statali, tanto attesa da tutti non appena la lotta alla pandemia lo permetterà.

“Ho trovato grande sintonia con l’assessore Verì – ha dichiarato Memmo – che ha compreso perfettamente il grido d’allarme che viene dal nostro mondo e da tutti i territori. Insieme all’Assessore stiamo già lavorando ai dettagli di un piano per agevolare la creazione di una rete sanitaria qualificata a supporto delle nostre società di Eccellenza (anche se si pensa concretamente ad un piano per la ripartenza di tutte le categorie, specie quelle giovanili, in tempi contenuti), con la finalità di gestire tamponi, analisi e monitoraggio dei tesserati, il tutto con costi molto contenuti. Sono convinto che da questa sinergia tra istituzioni politiche e sportive possano nascere iniziative valide, e soprattutto utili a far tornare le nostre ragazze ed i nostri ragazzi in campo nel più breve tempo possibile”.

“Sono da sempre convinta della grande funzione sociale che lo sport svolge all’interno delle comunità – ha aggiunto l’assessore Verì – e dei benefici in termini di benessere e di salute. Un ruolo che oggi diventa ancora più delicato e importante nella sfida della ripartenza che ci riguarda tutti. Da parte mia rinnovo la disponibilità a collaborare con i vertici della Comitato Regionale della Lega Dilettanti per fornire tutto il supporto nelle attività di prevenzione e monitoraggio del contagio e per la creazione di un nuovo percorso sanitario dedicato allo sport, da mantenere anche dopo la fine dell’emergenza”

