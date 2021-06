SPORT: ARRIVA IL “SUMMER TRAINING” DELL’AZZURRA BASKET LANCIANO

LANCIANO – Archiviato il lungo fermo imposto dalla pandemia da Covid-19, l’Azzurra Basket di Lanciano (Chieti) propone, per il secondo anno, il “Summer training”, scuola estiva di pallacanestro.

La società sportiva frentana si rivolge, ancora una volta, ai più piccoli per un’estate di gioco, socializzazione e amicizia.

“Il Summer training – spiega Mauro Di Matteo, responsabile tecnico del settore giovanile – nasce in collaborazione con il centro ‘Costa dei Trabocchi Sporting Club’ di Rocca San Giovanni (Chieti), e si prefigge l’obiettivo far conoscere ai bambini il minibasket, ma non solo. Offriamo a tutti, dai 5 agli 11 anni, una proposta ludica e formativa”.

L’idea è quella di un centro estivo dove i bimbi possano giocare e divertirsi attraverso attività sportive, intrattenimento di gruppo e laboratori creativi, seguiti con attenzione da uno staff composto da educatori e istruttori qualificati ed esperti nel settore. Si comincia il 14 giugno per andare avanti, dal lunedì al venerdì, fino all’8 agosto.

“Ovviamente – puntualizza Di Matteo – in questi mesi continua l’attività anche per le giovanili – dai 12 anni in su – con allenamenti ed esercizi, individuali e di squadra, anche con programmi tecnici e fisici personalizzati”.

Per maggiori info e per iscrizioni 328 9411544 o 3926937226