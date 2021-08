SPORT, BOCCHINO: “CONTRIBUTO REGIONALE DI 68MILA € PRO A.S.D. VASTESE CALCIO 1902”

VASTO – “La Asd Vastese calcio 1902 rientra nell’elenco delle società sportive ammesse al contributo a fondo perduto stanziato dalla Regione Abruzzo. L’importo di 68.528,36 € ha come scopo quello di allievare, almeno in parte, le difficoltà affrontate dagli operatori sportivi durante il periodo emergenziale. È nell’interesse della comunità mantenere attive le nostre società sportive, indispensabili da un punto di vista educativo e sociale, ma anche come volano per la ripartenza post pandemia”.

Così in una nota Sabrina Bocchino, consigliere regionale della Lega e candidato consigliere al Comune di Vasto.