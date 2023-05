SPORT, BOCCHINO (LEGA): “A VASTO UNA TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI BEACH VOLLEY”

VASTO – “Ancora una volta la Regione Abruzzo e la Lega in primis dimostrano la propria vicinanza al territorio vastese favorendo la realizzazione di due iniziative sportive di ampio respiro che arricchiranno l’estate sul litorale istoniense”.

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale della Lega Sabrina Bocchino evidenziando come “grazie a 25mila euro stanziati proprio dietro sollecitazione della Lega Vasto potrà organizzare una tappa del Campionato italiano di Beach Volley, in programma dal 22 al 25 giugno una iniziativa che fa seguito a quella già sostenuta a settembre scorso con gli europei di volley under 20 maschile indoor”.

“Siamo contenti – aggiunge Bocchino – per essere riusciti a trovare i fondi per realizzare un nuovo importante appuntamento sportivo nella città di Vasto che siamo certi saprà rispondere nel migliore dei modi. Porteremo in città 180 atleti professionisti del tabellone maschile, 160 atlete di quello femminile, 250 giovani atleti U16 -U18-U20 fra i tabelloni maschili e femminili che si affronteranno su ben 5 campi. Questo evento fa il paio con un altro importante evento di rilevanza nazionale come la Coppa Italia di beach soccer per la quale la Regione Abruzzo e il centrodestra hanno previsto un finanziamento di 50 mila euro”.

“Quando si lavora per il territorio i risultati si colgono – osserva – e in questi anni la città di Vasto e tutto il territorio circostante hanno potuto toccare con mano il nostro impegno. Queste attività avranno ampia copertura mediatica e rappresenteranno un volano non indifferente di promozione turistica”.