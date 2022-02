SPORT, DA PNRR 700 MILIONI PER NUOVI IMPIANTI. VACCA: “L’ABRUZZO NON PERDA QUESTA OCCASIONE”

ROIMA – “Oggi abbiamo ascoltato in audizione il sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali, sui piani di attuazione del PNRR di cui sono relatore in commissione Cultura e istruzione. Per lo sport il PNRR prevede nello specifico circa 700 milioni da destinare all’impiantistica sportiva. Di questi, 350 milioni sono destinati a nuovi impianti, 188 milioni per la rigenerazione di impianti esistenti, e 162 milioni per interventi particolarmente rilevanti per le federazioni sportive. Possono presentare i progetti i comuni sopra i 50mila abitanti e tutti i capoluoghi di provincia”.

A renderlo noto è il deputato M5S Gianluca Vacca, che continua: “Siamo davanti a un’occasione unica per le strutture sportive già esistenti della nostra regione, penso ad esempio a un centro sportivo strategico come le Naiadi, che ha un disperato bisogno di risorse per essere ammodernato e adeguato ai nuovi standard energetici e ambientali, e in generale rilanciato. Ma anche per presentare progetti di nuovi impianti in quei territori che soffrono l’assenza di strutture adeguate. A fine marzo dovrebbero essere pubblicate le manifestazioni d’interesse per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni, anche per strutture di altri enti pubblici: è il caso sempre delle Naiadi, di proprietà della Regione”.

“Mi auguro che le amministrazioni comunali, con l’ausilio della Regione Abruzzo, non perdano questa opportunità e presentino progetti adeguati in grado di intercettare il maggior quantitativo di risorse del PNRR, integrando eventualmente la richiesta di risorse con quelle disponibili grazie all’Istituto di Credito Sportivo”, conclude Vacca.