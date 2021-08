SPORT DILETTANTISTICO ABRUZZESE: REGIONE STANZIA UN MILIONE DI EURO

L’AQUILA – La Regione Abruzzo conferma la grande attenzione all’associazionismo sportivo assegnando, in esecuzione della legge regionale numero 2 del 2018, su proposta dell’assessore allo Sport, Guido Liris, contributi raddoppiati rispetto al precedente anno per tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno fatto richiesta nel 2020.

“A causa della pandemia, l’anno precedente ha segnato profondamente tutto il comparto sportivo – dichiara Liris – paralizzando di fatto la quasi totalità delle attività ordinarie che le SSD e ASD svolgevano. E’ stato necessario e doveroso intervenire a loro sostegno per quello che, con sacrifici quotidiani, i dirigenti e gli atleti del mondo dilettantistico fanno per mantenere in vita le proprie attività; con questa stessa misura abbiamo dimostrato una concreta vicinanza al CONI, al Comitato Paraolimpico e agli Enti di promozione sportiva e, abbiamo dato un importante riconoscimento ai meriti sportivi dei nostri migliori atleti”.

Dopo il contributo elargito di recente alle società e associazione sportive professionistiche, anch’esse duramente danneggiate dall’emergenza Covid-19, ed aver già nei mesi precedenti stanziato, per i danni causati dalla pandemia, ingenti fondi per lo ASD ed SSD, quest’altra misura pone ulteriore attenzione a chi quotidianamente coniuga, proprio nel mondo dilettantistico, l’importanza dello sport al suo valore sociale.

Gli uffici regionali del Servizio Politiche Turistiche e Sportive provvederanno immediatamente all’istruttoria e alla firma degli atti conseguenti, a stretto giro le verranno erogate le sommme spettanti.

“Sono orgoglioso di quanto fatto fino ad ora – prosegue l’assessore – mai come quest’anno la regione Abruzzo ha stanziato ed assegnato cifre così importanti al mondo sportivo, segnale tangibile di quanto lo sport sia al centro della azione amministrativa mia e di tutto il Governo regionale”.