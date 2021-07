L’AQUILA – Una variazione di bilancio da oltre 5 milioni di euro, concordata tra maggioranza di centro destra e opposizione di centrosinistra e M5s, le piccole medie intrese del cratere 2016, impianti sportivi, legge a favore dei disabili, e ancora la fruibilità dell’abbazia di Castiglione Casauria, il rifinanziamento della legge Abruzzo regione del benessere, delle celebrazioni dannunziane, della transumanza patrimonio Unesco.

Questo il piatto forte della seduta odierna del consiglio regionale, che ha approvato il Progetto di legge n. 173/2021: “Riconoscimento debito fuori bilancio per le prestazioni rese da Abruzzo Engineering S.p.A.” per un importo pari a 64 mila euro; e successivamente ha preso atto della relazione annuale del Difensore civico.

Ma momento saliente è stata l’approvazione del progetto di legge “Disposizioni di carattere finanziario – finanziamento l.r. 49/2017, art. 20 l.r. 16/2020, l.r. 20/2019 – ed ulteriori disposizioni” che intende trasferire al Consiglio regionale le risorse finalizzate al finanziamento della legge regionale “Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, già anticipate dal Bilancio del Consiglio regionale per un importo di euro 225.000.

Il provvedimento prevede anche altri interventi: previsto il rifinanziamento sia della legge regionale “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19″ in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”, in materia di adesione della Regione Abruzzo ai progetti di sostegno della candidatura della transumanza all’iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale dell’Unesco, sia della legge regionale “Celebrazione del Centenario dell’impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D’Annunzio” per un importo complessivo di 345mila euro.

Previsto il sostegno al Comune di Castiglione a Casauria, mediante la concessione di un contributo pari ad euro 30.000, al fine di consentire la riapertura al pubblico dell’Abbazia di San Clemente.

Istituita una borsa di studio di euro 20.000, per l’anno 2021, da erogare in favore di studenti residenti in Abruzzo che risultino vincitori di concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del mondo unito.

Varati interventi economici a favore degli atleti abruzzesi olimpici e paraolimpici mediante uno stanziamento di euro 50.000.

Autorizzato lo stanziamento di un importo complessivo di euro 1.600.000 al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti in materia di sport ed impiantistica sportiva dalla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) nonché il definitivo perfezionamento dell’affidamento della gestione del complesso sportivo “Le Naiadi”.

Previsto inoltre il rifinanziamento dell’art. 41 (Abruzzo Regione del Benessere) della legge regionale “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)” per l’importo complessivo di euro 500.000.

Approvati anche alcuni emendamenti che prevedono: finanziamento di 900 mila euro per l’Azienda per il Diritto allo Studio di Chieti finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria dell’avvio dei cicli finanziari relativi agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione delle residenze universitarie di Chieti e Pescara.

E ancora ok ad adesione della Regione Abruzzo al progetto NIAF (National Italian American Foundation) 2021 in qualità di Regione d’onore (230 mila euro), al contributo alla federazione World skate per l’organizzazione dei campionati del mondo di hockey in linea 2021 che si svolgeranno a Roccaraso (400 mila euro) al contributo una tantum alla Provincia di Pescara per la locazione spazi per accogliere 65 classi del Liceo Marconi (600 mila euro); contributi alle associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili (300 mila euro).

Previsti interventi in materia di rendicontazioni delle Ater; norme che riguardano l’attività edilizia e le disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente; il Premio Internazionale Silone e la normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente.

Rinviata la discussione sul Progetto di legge n. 179/2021: “Partecipazione del Consiglio regionale alla Fondazione “MIR – Museo Italiano del Realismo.

ACCOLTE PROPOSTE CENTROSINISTRA: “SI TORNA AD ATTIVITA’ ORDINARIA”

“Il Consiglio è tornato a riunirsi oggi grazie alla pressione esercitata dai gruppi di centrosinistra, dopo oltre due mesi di inattività e una gestione dissennata dei lavori anche delle Commissioni regionali. Grazie alla seduta di oggi è stato possibile incassare provvedimenti attesi e a favore della comunità, attesi da tempo e resi impossibili fino a oggi a causa delle spaccature della maggioranza che non ha ritenuto prioritaria la regolare attività consiliare”, così i consiglieri di centrosinistra Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccia e Sandro Mariani.

Diverse le iniziative promosse dai consiglieri dei gruppi PD, Legnini presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto che hanno avuto l’approvazione da parte dell’assise.

“Sono state accolti le nostre richieste di utilizzo delle maggiori entrate per le anticipazioni del 70 per cento dei contributi di cui alla legge di stabilità 2021 a Comuni ed enti beneficiari. Si tratta di una copertura ottenuta dagli incassi tributari ed extra tributari e dai trasferimenti erariali che servirà a restituire respiro a molte Amministrazioni. Via libera anche al contributo di 30.000 euro per la riapertura dell’Abbazia di San Clemente a Casauria, argomento che il governo di centrodestra non ha minimamente affrontato al fine di trovare una soluzione. Ci sono poi i sostegni che arrivano grazie alla nostra proposta di rifinanziamento della legge regionale che assicura dei contributi alle spese di funzionamento delle associazioni di volontariato che assicurano assistenza alle persone con disabilità. Parliamo di stanziamenti che per il 2021 erano stati completamente cancellati in sede di bilancio dalla maggioranza di centrodestra e che noi siamo riusciti a ripristinare per un ammontare di 300.000 euro, che serviranno a sostenere i disabili e le loro famiglie, attraverso i progetti messi in campo dalle associazioni. Importante anche il contributo alla Provincia di Pescara per assicurare il regolare svolgimento delle lezioni agli studenti del liceo Marconi, ad oggi senza sede. Con il placet del Consiglio saranno erogati 600.000 euro per la locazione e acquisizione degli spazi necessari alle 65 classi rimaste incredibilmente senza un tetto e una sede, un passo tardivo da parte regionale, che difficilmente renderà possibile il ritorno in aula a settembre. Il Consiglio ha dato il via libera anche ai fondi per lo svolgimento del Campionato del Mondo di Hockey in Linea (categoria Senior per uomini e donne) che si svolgeranno dal 9 al 19 settembre 2021 per 400.000 euro. Sì anche al rifinanziamento con 1,6 milioni della legge regionale n. 2 del 2018, approvata nella scorsa legislatura, per la realizzazione di interventi in materia di sport e impiantistica sportiva. Passata anche l’istituzione di una borsa di studio del valore di 20.000 euro per l’accesso, prima volta nella storia, di una studentessa abruzzese in una delle prestigiose scuole internazionali del Collegio del Mondo unito”.

RESIDENZE UNIVERSITARIE, FEBBO: “ASSICURATA COPERTURA UNIVERSITARIA”

Approvato all’unanimità un emendamento al Pdl n. 195/2021, primi firmatari Mauro Febbo, Vincenzo D’Incecco, Fabrizio Montepara e poi sottoscritto da tutti i gruppi consiliari con cui è stata autorizzata una anticipazione di credito, nella forma di concessione di finanziamento, all’Azienda per il Diritto allo Studio di Chieti-Pescara pari a 900 mila euro. Si tratta di risorse finalizzate ad assicurare la copertura finanziaria, prevista dalla Legge e dalle successive convenzioni, dei cicli finanziari relativi agli stati di avanzamento delle residenze universitarie a Chieti, derivante dalla riconversione dell’ex caserma Pierantoni e per Pescara derivante dalla riconversione dell’ex complesso denominato Ferrhotel .

“Nello specifico, – ha spiegato Febbo – per quanto riguarda Chieti, cui si riferisce il primo di due accordi di programma sottoscritto tra Regione, Comune di Chieti e l’Adsu Chieti-Pescara, è stata prevista la riconversione dell’ex caserma Pierantoni in residenza universitaria con 149 posti letto. Il progetto è stato redatto dalla Regione che ha, inoltre, espresso l’intendimento di cofinanziare i lavori per quanto necessario e sufficiente al prescritto pagamento in anticipazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori”.

Il piano annuale e triennale delle Oopp dell’Adsu Chieti-Pescara, già validato dal dipartimento, ha previsto la messa a disposizione da parte del Comune di Chieti della ex caserma Pierantoni, per un valore di 10.700.387,81 euro, dall’università D’Annunzio un cofinanziamento di 357.390,50 euro, dal Miur 5.400.000 euro e dalla Regione Abruzzo un finanziamento per anticipazione Sal di euro 450.000.

Si tratta di una tipologia di erogazione specificamente prevista per il ripetuto cofinanziamento statale che l’Adsu di Chieti e Pescara ha già seguito nel precedente percorso e che ha visto realizzare, in tempi brevi, la residenza Benedetto Croce di Pescara.

Quindi a brevissimo ci potrà essere la sottoscrizione della convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti e subito dopo potrà essere indetta la gara d’appalto per i lavori programmati.

“Nel frattempo, in considerazione degli stretti termini per la stipula della prevista convenzione tra Adsu e MIUR, – ha chiarito Mauro Febbo – occorre evidenziare la necessità e l’urgenza di avviare ogni attività prodromica, sia di natura tecnica sia di carattere amministrativo, oltre ad un piano di ammortamento dell’ente aderente ai coefficienti stabiliti dalla specifica normativa in materia”.

HOCKEY IN LINEA, A SETTEMBRE CAMPIONATI DEL MONDO A ROCCARASO

I campionati mondiali di hockey in linea si svolgeranno a settembre a Roccaraso. A darne notizia è l’assessore regionale al Bilancio e allo Sport, Guido Liris, alla luce dell’approvazione, in consiglio regionale, della norma che dà copertura finanziaria all’iniziativa.

“Grazie a un certosino lavoro tecnico e politico – spiega Liris – il mio assessorato è riuscito a reperire, nelle pieghe del bilancio, i fondi necessari, 400.000 euro, per organizzare questo ulteriore grande evento per l’Abruzzo. Un lavoro al fotofinish, portato avanti in pochissimi giorni visto che la competizione era stata assegnata alla Colombia, che ha dovuto rinunciare per le gravissime conseguenze delle tensioni civili in corso.

“In pochissimo tempo è stato necessario dare la disponibilità dell’Italia e dell’Abruzzo e, ovviamente, di Roccaraso. I soldi saranno immediatamente disponibili. Si tratta di un traguardo prestigioso, a cui il presidente Marco Marsilio teneva molto”.

“Un ringraziamento speciale va al comitato organizzatore, nella persona di Sabatino Aracu, presidente World Skate. Ringrazio la maggioranza per il pieno supporto offerto all’operazione, ma anche l’opposizione che ha inteso convergere lavorando in sinergia. Siamo certi che questa ulteriore grande vetrina per l’Abruzzo consentirà di segnare un altro passo sulla strategia della piena ripartenza del territorio che avrà modo, ancora una volta, di mostrare le sue bellezze e le sue specificità al mondo intero”.

D’INCECCO: “300MILA EURO PER LE 20 ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE”

“La ripartenza post pandemia passa anche per il rifinanziamento dell’art.4 legge regionale 95/1999 recante ‘ contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili ‘ con 300mila euro. Un lavoro prezioso e silenzioso da parte delle associazioni di volontariato che si occupano, nei settori sociale e socio sanitario, di persone disabili, per la loro integrazione sociale e per interventi che integrano le cure sanitarie”.

Lo dichiara Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega Salvini Premier in Consiglio regionale, che aggiunge: “Una boccata di ossigeno per le oltre venti associazioni che operano sul territorio regionale grazie al sostegno della Regione Abruzzo, nella persona di Pietro Quaresimale, assessore al ramo, che tanto si è speso per mantenere la parola data anche se con qualche ritardo imputabile allo tsunami pandemico”.

“Infine, ringrazio i colleghi delle Opposizioni per il lavoro sinergico che ha consentito questo provvedimento”, conclude D’Incecco.