SPORT E INCLUSIONE: L’AQUILA SI MOBILITA PER ACCOMPAGNARE CHRISTIAN DERVISHI AGLI SPECIAL OLYMPICS

L’AQUILA – I club service aquilani Lions, Rotary L’Aquila, Rotary Gran Sasso d’Italia, Soroptimist, Kiwanis e Panathlon partecipano all’iniziativa “Io adotto un campione”, un progetto finalizzato a sovvenzionare la partecipazione dell’atleta aquilano Christian Dervishi (specialità Sci nordico) agli Special olympics World Winter Games di Torino 2025. Christian, affetto dalla sindrome di Down, è tra i 63 atleti che rappresenteranno l’Italia in questo prestigioso evento sportivo mondiale dedicato alle persone con disabilità intellettive.

Scrivono i club in una nota: “Gli Special olympics World Winter Games rappresentano un’occasione straordinaria per atleti che affrontano quotidianamente le difficoltà con determinazione, superando i propri limiti per sviluppare autonomia, consapevolezza delle proprie capacità e integrazione sociale attraverso lo sport”.

Giovedì 27 febbraio alle ore 11 a Palazzo Margherita all’Aquila prevista una conferenza stampa, in cui interverranno i rappresentanti dei club cittadini che hanno promosso l’iniziativa, Roberto Santangelo, presidente del consiglio comunale dell’Aquila, e Leonardo Scimia, consigliere comunale aquilano. “L’incontro sarà un’importante occasione per presentare alla città Christian, conoscere i dettagli del progetto e sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’inclusione attraverso lo sport”.