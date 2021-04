POGGIO PICENZE – Gli eventi sportivi come strumento di rilancio del turismo naturalistico del territorio saranno al centro dell’intervista, in diretta su AbruzzoWeb alle ore 18, a Raffele Audiutori e Igor Antonelli, parte dello staff organizzativo dello “Skytrail Valle del Campanaro”, la storica competizione sportiva che anima il piccolo borgo di Poggio Picenze dag (L’Aquila), organizzata per il prossimo primo di maggio.