SPORT E SOLIDARIETA’: DOMANI PARTITA DEL CUORE NAZIONALI CANTANTI E POLITICI AL FATTORI DELL’AQUILA

L’AQUILA – “C’è ancora tempo per acquistare i biglietti per la Partita del cuore di domani sera allo stadio Gran Sasso-Acconcia. L’appello che lanciamo agli aquilani, ma non solo a loro, è di riempire l’impianto sportivo e mostrare all’Italia intera quanto è grande il senso di solidarietà degli aquilani”.

A lanciare l’appello sono gli assessori comunali Vito Colonna e Francesco De Santis, in vista della partita di solidarietà in programma per domani sera, 16 luglio con calcio d’inizio alle 20:40, tra la Nazionale cantanti e la Nazionale della Politica.

“Lo svolgimento della partita, che sarà trasmessa mercoledì sera su Rai1 e Radio Rai, è stato ricordato anche ieri sera nel corso della finale del Campionato europeo di calcio. Sarà una grande vetrina per la nostra città, il nostro impianto sportivo e, soprattutto, dare un contributo concreto nei confronti di chi soffre ed è meno fortunato. L’intero incasso, infatti, sarà devoluto in beneficenza a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per l’accoglienza delle famiglie dei pazienti e del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e gli Ambulatori Pediatrici dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila”.

I costi dei biglietti, acquistabili in loco o sulla piattaforma wwww.vivaticket.com: 5 euro per la curva nord e sud, 7 euro per la tribuna est a 10 euro tribuna ovest.

Molti i nomi degli artisti che si esibiranno nell’occasione: Al Bano, Riccardo Cocciante, Rita Pavone, Paolo Vallesi, Edoardo Bennato, Simone Cristicchi e Amara. I due Mister della squadra dei politici saranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il senatore Pier Ferdinando Casini, Presidente dell’Inter Parlamentare Italiana. Nel corso della serata, nell’intervallo tra primo e secondo tempo, sarà ricordato Pino D’Angiò, socio fondatore della Nazionale Cantanti, scomparso il 6 luglio.