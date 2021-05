L’AQUILA – La giunta regionale approvato, nel corso della riunione odierna, la delibera firmata dall’assessore allo Sport, Guido Liris che finanzia, per un importo vicino ai 400 mila euro, alcuni importanti eventi sportivi che si terranno nel corso dei prossimi giorni e dell’estate sul territorio abruzzese.

In particolare vengono stanziati 80 mila euro per i “Giochi del mare 2021” che si terranno dal 4 all’8 giugno a Vasto. Si tratta di una competizione di carattere nazionale che coinvolge anche le realtà locali e raggruppa diverse discipline (dal beach volley al beach rugby, passando per Il tennis tavolo, il tiro con l’arco, l’equitazione, il nuoto pinnato per disabili).

Ammonta invece a 130 mila euro il contributo che viene stanziato per le tre tappe del Giro d’Italia che si terranno nel mese di maggio. La prima domani, da Notaresco a Termoli; la seconda il 16 maggio da Castel di Sangro a Campo Felice; l’ultima il 17 maggio da L’Aquila a Foligno.

Un ulteriore stanziamento di 10 mila euro è previsto invece per la quarta edizione della “Blockhaus Marathon”, che si disputerà il 9 maggio a Pacentro. Anche in questo caso si tratta di una competizione nazionale internazionale di ciclismo, medio fondo e gran fondo, che si snoda su due percorsi differenti.

Altri 10 mila euro andranno al “Trofeo Optisud” nazionale di vela, che si terrà il 15 e 16 maggio a Roseto degli Abruzzi; 25 mila euro sono invece destinati agli Internazionali d’Italia Open “Pattinaggio a rotelle velocità” che si disputeranno all’Aquila dal 21 al 23 maggio.

Per il trofeo internazionale di ciclismo fuori strada “Cerrano Bike Land”, che si terrà a Pineto il 29 e 30 maggio, la Regione ha previsto un contributo di 9 mila euro.

Infine è previsto un contributo di 120 mila euro per il circuito nazionale dedicato al tennis, “Itf World Tennis Tour” e “I love Abruzzo”, che si svolgerà in più città del territorio con gare internazionali maschili e femminili, nel corso di tutta l’estate, con L’Aquila e Pescara comuni capofila.

“La Regione – dice l’assessore Liris – investe non solo nell’organizzazione di eventi sportivi che hanno valenza nazionale e internazionale, ma anche in manifestazioni che hanno una prospettiva di rilievo nella promozione e nella valorizzazione del territorio, dalle bellezze naturalistiche a quelle storiche, culturali, enogastronomiche. Nel solco di una strategia ben precisa di promozione dei grandi eventi che consente di avere ritorni importanti anche dal punto di vista socio-economico, oltre che prettamente sportivo. Un modo per sostenere comparti decisivi per lo sviluppo dell’Abruzzo, soprattutto in questa fase di crisi provocata dalla pandemia. Nei prossimi mesi saranno perfezionate ulteriori iniziative di questo livello”.