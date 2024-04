SPORT: GROTTE DI STIFFE E L’AQUILA 1927 INSIEME NEL SEGNO DEL PIPISTRELLO

Le Grotte di Stiffe e L’Aquila 1927 insieme per il territorio: il pipistrello – simbolo del sito turistico – entra ufficialmente tra le pareti di casa rossoblu. La “stretta di mano” allo Stadio Gran Sasso d’Italia. Una collaborazione per crescere insieme.

Le Grotte di Stiffe entrano nello stadio Gran Sasso d’Italia, accanto a L’Aquila 1927. In occasione della gara di Campionato tra i rossoblu e la Sambenedettese, la società calcistica aquilana ha ospitato i rappresentanti dell’ATC, l’Azienda speciale che gestisce le Grotte di Stiffe, per presentare la collaborazione tra le due realtà del territorio, con la benedizione del sindaco di L’Aquila, Pierluigi Biondi.

Nella pausa tra fine primo tempo e inizio della seconda frazione di gioco, infatti, a bordo campo la mascotte delle Grotte di Stiffe – un peluche raffigurante il pipistrello – è stata donata al presidente del club, il quale ha offerto in cambio la sciarpa rossoblu firmata L’Aquila 1927.

Un momento che ha rappresentato l’inizio della collaborazione tra le parti, entrambe impegnate in una costante attività di promozione del territorio. Sulle tribune del Gran Sasso d’Italia erano presenti, infatti, il primo cittadino di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo, e l’amministratore unico dell’Azienda Speciale che gestisce le Grotte di Stiffe, Giovanni Cappelli.

La sinergia tra le due realtà permetterà a quanti varcheranno i cancelli dello Stadio di scoprire la perla naturalistica di San Demetrio e, al tempo stesso, i turisti che arriveranno a visitare le Grotte potranno conoscere la “squadra della gente”, con il progetto di azionariato popolare portato avanti dal club rossoblù.

Commenta il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini, Antonio Di Bartolomeo: “Quella di oggi è soltanto una delle prime iniziative che l’Azienda speciale, in accordo con l’amministrazione comunale, ha intrapreso in sinergia con L’Aquila 1927. Questa collaborazione si pone come l’inizio di un percorso che, già a breve, potrà portare nuove opportunità di condivisione utili ad entrambe le realtà, nel contesto della grande Città territorio”.

Così Giovanni Cappelli, amministratore unico dell’ATC, l’azienda del Comune di San Demetrio ne’ Vestini: “per noi è importantissimo essere presenti in ogni luogo, specialmente nei posti strategici della città dell’Aquila, punto di riferimento per l’intero territorio. Per questo è motivo di soddisfazione poter entrare all’interno dello Stadio Gran Sasso d’Italia, accompagnando il cammino dell’Aquila 1927. Questa collaborazione si inserisce nell’ottica di una strategia promozionale che stiamo portando avanti non soltanto prendendo parte ad eventi ed appuntamenti fieristici nazionali ed internazionali, ma anche entrando capillarmente nei luoghi chiave del nostro territorio, per raggiungere sempre più persone e continuare a far scoprire agli aquilani e agli abruzzesi le ricchezze ambientali presenti a due passi da casa”.