SPORT: IL 3 GENNAIO ALL’AQUILA LA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO-CORTINA 2026

L’AQUILA – Farà a tappa anche all’Aquila il prossimo 3 gennaio il viaggio della Fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

La Giunta comunale, infatti, ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune dell’Aquila e la Fondazione Milano Cortina 2026, finalizzata alla collaborazione e all’assistenza per l’organizzazione e lo svolgimento del percorso e della relativa cerimonia celebrativa che si svolgerà presso il piazzale dell’Emiciclo.

“A 20 anni esatti dall’ultima volta in cui la torcia con la fiamma olimpica ha toccato la nostra terra, in occasione dei Giochi di Torino, la nostra città è nuovamente coinvolta per uno degli eventi sportivi più attesi – spiegano in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – Un’occasione di festa che cadrà a pochi giorni dall’avvio delle iniziative che vedranno L’Aquila protagonista come Capitale Italiana della Cultura 2026″.