SPORT INVERNALI: VERRECCHIA (FDI), “NUOVE NORME SICUREZZA IMPIANTI A FUNE, ABRUZZO ALL’AVANGUARDIA”

L’AQUILA – “Oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità le modifiche alla legge regionale n. 24 del 2005, adeguandola alle più recenti disposizioni nazionali sulla sicurezza degli sport invernali. Un intervento necessario per garantire regole chiare e una maggiore tutela per sciatori, operatori del settore e fruitori degli impianti a fune”.

Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, annuncia l’ approvazione legislativa, che recepisce le misure previste dal decreto legislativo n. 40/2021 e dalle successive modifiche.

“L’Abruzzo – dichiara – si conferma una regione attenta alla sicurezza sulle piste da sci e alla corretta gestione degli impianti. Con questa legge, introduciamo norme fondamentali, come l’obbligo di casco per i minori di 18 anni, l’assicurazione per la responsabilità civile e il divieto di sciare in stato di ebbrezza”.

“Inoltre – prosegue il consigliere – vengono definite disposizioni specifiche per la pratica dello sport da parte di persone con disabilità, garantendo loro la possibilità di svolgere attività in sicurezza. Abbiamo anche adeguato le disposizioni agli impianti a fune per garantire maggiore sicurezza a tutti gli utenti, prevedendo misure di tutela e gestione più rigorose, affinché gli impianti possano operare con standard elevati e assicurare un’esperienza sicura e controllata”.

“Si tratta di un passo decisivo – argomenta – per migliorare la fruizione delle nostre aree sciistiche attrezzate, dalle piste agli impianti di risalita. L’approvazione unanime dimostra la sensibilità e la volontà condivisa di offrire agli appassionati di sport invernali un ambiente più sicuro e meglio regolamentato. Abbiamo rispettato il termine di adeguamento previsto dalla normativa statale, garantendo agli operatori e agli utenti delle nostre aree sciistiche una legislazione chiara e moderna”.

“Ora avanti con l’applicazione concreta per consolidare l’Abruzzo come punto di riferimento per gli sport invernali”, conclude Verrecchia.