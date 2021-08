“SPORT ITALIANO VINCENTE GRAZIE A GIOVANI”, DEL FEDERICO, “IN I LOVE ABRUZZO CAMPIONI TENNIS FUTURO”

PESCARA – “Per lo sport italiano è stato un anno straordinario, dagli europei di calcio alle Olimpiadi, passando per le grandi soddisfazioni nel tennis, e confido che continuerà ad essere così. Ecco, questi non sono successi che arrivano per caso, significa che c’è stato in precedenza un grande lavoro, significa che si è saputo puntare su giovani e le nuove generazioni di campioni. Esattamente quello che è uno degli intenti fondamentali del tennis tour I love Abruzzo”.

A stilare un primo bilancio e cogliere l’intento profondo della manifestazione della kermesse itinerante Tennis Tour “I Love Abruzzo” è il direttore Luca Del Federico, nell’intervista streaming ad Abruzzoweb.

La kermesse da circa quattro mesi tiene banco nel territorio regionale, ha portato in Abruzzo 2.300 atleti provenienti da tutta Italia e dal mondo, toccando ben nove città e che si concluderà il prossimo 22 agosto. Ultima tappa a Pescara, dove ieri hanno avuto inizio le qualificazioni del torneo internazionale maschile ITF da 15.000 $ “Regione Abruzzo – Aterno Gas & Power Cup” Si tratta della quarta tappa internazionale della manifestazione.

Al circolo tennis “Prati37” sono attesi atleti con classifica Atp: gli iscritti più forti sono Riccardo Balzerani, 484 nel ranking mondiale, i francesi Alexis Gautier e Arthur Reymond, rispettivamente 514 e 602, poi un altro italiano, Andrea Basso,616, che ha già gareggiato al 15.000$ all’Aquila. Tra i primi 12 in graduatoria anche un abruzzese, Giorgio Ricca, 735.

Ospite a Pescara il giocatore argentino Matìas Franco Descotte, ex 250 al mondo che pur non partecipando al torneo sarà presente per allenarsi per i suoi futuri impegni.

Del Federico si dice certo che questa sarà solo la prima edizione.

“A breve faremo un bilancio dettagliato di questi quattro mesi e ovviamente l’intenzione è di replicare nei prossimi anni, ma sarà fondamentale da questo punto di vista la conferma del patrocinio della Regione Abruzzo. Possiamo comunque già dire che l’indotto economico è stato straordinario, e abbiamo riscosso grande interesse da altre regioni Puglia Lazio e Marche, la nostra idea innovativa ovvero quello di un circuito di tornei in continuità. Diffusi sul territorio, dove gli eventi maggiori fanno da traino a tutti gli altri”.

Del Federico tiene a ribadire che “siamo riusciti a organizzare questa manifestazione in una situazione complicatissima, a causa della pandemia del covid, siamo riusciti a far arrivare qui oltre 2000 giocatori e staff al seguito, garantendo la massima sicurezza anti contagio, e per un arco temporale di ben quattro mesi, con tornei femminili e maschili e ben quattro internazionali. Non è senz’altro poco”.

Tornando tornando alle nuove leve: “sui campi abruzzesi sono scesi e si sono misurati molti giovani interessanti, anche tanti abruzzesi. Alcuni di loro saranno i protagonisti del tennis del futuro”.

L’INTERIVISTA IN DIRETTA