SPORT: LIRIS, “ASSET CENTRALE ECONOMIA E TURISMO, INVESTIRE SU INFRASTRUTTURE E ASSOCIAZIONI”

ROMA – “Lo sport con il Governo Meloni è parte integrante della Costituzione, è un veicolo di valori positivi e un asset centrale per l’economia e il turismo. Porteremo avanti la nostra missione sostenendo le associazioni, dai piccoli paesi alle grandi città, che contribuiscono concretamente allo sviluppo sociale del sistema Paese”.

Lo ha detto il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, nel corso del convegno “Lo Sport tra valori e investimenti”, promosso in collaborazione con L’Osservatorio di Sportlab Italia, che si è tenuto ieri presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, dirigenti sportivi, esperti del settore e componenti del mondo dell’istruzione, offrendo un’occasione di confronto costruttivo sulle prospettive dello sport come motore di sviluppo economico, sociale e territoriale.

Tra questi, Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato e presidente di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane; Paola Frassinetti, sottosegretario Ministero dell’Istruzione e del Merito; Beniamino Quintieri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Hanno preso parte all’iniziativa anche numerosi rappresentanti abruzzesi, tra i quali il senatore Etel Sigismondi, segretario FdI Abruzzo; Mario Quaglieri, assessore allo Sport della Regione Abruzzo; Enzo Imbastaro, presidente Comitato Regionale Coni Abruzzo; Sabatino Aracu, presidente della Fisr, Federazione Italiana Sport Rotellistici; Francesco Bizzarri, presidente Cus L’Aquila; Mario Miconi, presidente e allenatore del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Pattinaggio; Mauro Sciulli, presidente Cip, Comitato italiano paralimpico, Abruzzo; Patrizia Martelli, assessore Sport Pescara. Ha moderato Enrico Giancarli, giornalista sportivo Rete8 e SkySport.

Nel corso dell’ intervento, Liris ha ripercorso la sua esperienza da assessore regionale allo Sport in Abruzzo, partendo dal tema dell’impiantistica sportiva: “Quando abbiamo avuto modo di pubblicare un bando specifico, ci siamo resi conto che ogni comune aveva nel cassetto un progetto già pronto – ha sottolineato – Oggi c’è una rivincita dei territori nel mondo dei dilettanti come tessuto sociale, occorre sostenere la rete di enti ed associazioni per favorire gli investimenti sempre più necessari”.

Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato e presidente di Asi, ha aggiunto: “Lo sport, inteso nella sua accezione più ampia e non solo legato alle vittorie dei nostri campioni, stia finalmente vivendo un periodo di riscatto. Ora dobbiamo capitalizzare i progressi fatti, concentrandoci su tre ambiti chiave: l’istruzione, colmando il divario infrastrutturale e introducendo personale specializzato; la salute, che deve essere la guida delle politiche sportive; la sostenibilità, ricordando che lo sport è l’unico settore che abbraccia tutti i 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Siamo in una fase cruciale in cui lo Sport sta conquistando il ruolo che gli spetta. Tocca a tutti noi continuare su questa strada e non sprecare un’occasione storica”.

Successivamente, il sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Paola Frassinetti, ha ribadito il valore dello sport “come strumento educativo fondamentale per la crescita e il benessere delle nuove generazioni”, spiegando come “l’attività sportiva non sia solo un complemento dell’istruzione scolastica, ma un elemento essenziale per la formazione integrale dei giovani”.

Beniamino Quintieri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo ha dichiarato: “Nel 2024 abbiamo erogato finanziamenti per mezzo miliardo di euro per la realizzazione e riqualificazione di infrastrutture sportive e culturali, un risultato record che conferma il nostro ruolo di banca di riferimento per chi investe nello Sport. Questo settore è una filiera economica strategica, con un impatto rilevante su occupazione, turismo, sanità, ambiente e inclusione sociale. Investire nello Sport significa investire nello sviluppo del Paese”.

Il convegno si è articolato in tre sessioni tematiche, ciascuna focalizzata su aspetti strategici del sistema sportivo nazionale.

Nella prima sessione “Lo sport come scommessa: investimenti, governance e opportunità”, gli interventi di Roberto Marotta, segretario Generale Federazione World skate, del senatore Etel e Sabatino Aracu, presidente Federazione Italiana Sport Rotellistici.

La seconda sessione, “Sport e istituzioni: politiche per il futuro”, ha visto la partecipazione di Flavio Siniscalchi, capo del Dipartimento per lo Sport, Federico Serra, presidente dell’Osservatorio Permanente sullo Sport, Ivan De Paolis, dirigente sportivo ciclismo, Alessandro Tappa, presidente Sport senza frontiere.

Infine, la terza sessione, “Sport e Istruzione pilastri di crescita: Governance, investimenti e impatto sociale”, ha posto l’accento sul legame tra sport e formazione, tramite gli interventi di Mattia Di Gregorio, presidente C.R. Fipav Abruzzo, Antonello Passacantando, referente Scuola e Giovani, Educazione e Sport, Mario Miconi, presidente e allenatore del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Pattinaggio, Patrizia Martelli, assessore allo Sport al Comune di Pescara.

Al termine dell’incontro il senatore Liris ha espresso “sincera gratitudine a tutti i partecipanti al convegno, per l’impegno e la dedizione con cui hanno contribuito a esplorare e approfondire un tema tanto ricco e complesso come quello dello sport”, sottolineando come l’evento sia stato “un’occasione preziosa per affrontare le molteplici sfaccettature dello sport, non solo dal punto di vista agonistico e tecnico, ma anche sotto il profilo sociale, educativo e culturale”.