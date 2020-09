SPORT, NUOVO BASKET AQUILANO AMMESSO AL CAMPIONATO DI C GOLD

L’AQUILA – Arriva un grande gioia per lo sport aquilano e per tutti gli appassionati di basket del capoluogo. Con una decisione assunta nella tarda serata di ieri il Comitato Regionale Marche ha deciso di ammettere nel prossimo Campionato di C Gold il Nuovo Basket Aquilano.

La società del PalaAngeli, che aveva presentato già da maggio la propria domanda per un ripescaggio dopo la sospensione covid del torneo di C Silver, è stata ammessa insieme all’Amatori Pescara, che aveva presentato analoga domanda, nel girone Marche, Umbria ed Abruzzo, un girone che sarà composto da 16 formazioni.

Un salto di categoria che proietta il Nuovo Basket Aquilano nella quarta serie nazionale, in un campionato che si prospetta durissimo e di alto livello per la qualità di tutte le squadre partecipanti. Un importante passo avanti per lo staff tecnico societario e la rosa del team, con il presidente Roberto Nardecchia che esprime: “SoddisfazIone per l’ammissione in C Gold che rappresenta un ulteriore momento di crescita per un club come il nostro in continua evoluzione”.

“Partecipare ad un campionato superiore non ci farà stravolgere il nostro progetto, che resta quello di cercare di dare più spazio possibile ai ragazzi provenienti dal nostro florido vivaio, un vivaio che negli ultimi anni ci ha visto, con soli elementi aquilani, raggiungere importanti risultati e tante Finali Nazionali – dichiara -. Riteniamo che a questi livelli sia questa la strada da portare avanti.

Anche quest’anno saranno ben 12 su 16 gli aquilani nella rosa, una rosa che sarà chiusa dal sedicesimo elemento in arrivo per rinforzare il team sotto le plance. Giocheremo con la consapevolezza di affrontare squadre più esperte e con tanti elementi di categoria superiore, ma la squadra scenderà in campo con l’orgoglio ed il senso di appartenenza che da sempre evidenziano le nostre formazioni!”.

Download in PDF©