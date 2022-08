“SPORT PER COMBATTERE DROGHE E DEVIANZE”, PD CONTRO GIORGIA MELONI: “CONCETTO DA VENTENNIO”

ROMA – Il discorso di Giorgia Meloni, con il quale la leader di FdI ha sottolineato la necessità di investire sullo sport e sui giovani per “coltivare il talento, combattere le droghe e le devianze, crescere generazioni di nuovi italiani sani e determinati, carichi di quei valori che solo lo sport può dare”, ha scatenato le reazioni del centrosinistra, con il Pd ad innescare le polemiche

“Io lo penso e lo dico, #VivaLeDevianze”, scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta che aggiunge: “la forza delle società è data dalla ricchezza delle diversità. Due idee dell’Italia si confronteranno il 25 settembre: la nostra basata sulla libertà delle persone, una società che cerca di includere, crea lavoro e lotta contro le precarietà, l’altra è una società che va per le spicce, dove presunte maggioranze vogliono imporre regole a tutti”.

“Crescere sani secondo una linea determinata non si sa bene da chi. Lo dico con grande forza, evviva le Devianze, la ricchezza della diversità che rende la nostra società creativa, geniale e moderna”.

Interviene anche Laura Boldrini, deputata del Pd e Presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo: “Giorgia Meloni dice che vuole combattere le ‘devianze’ tra i giovani e farlo con lo sport. Concetto da Ventennio. Chi sarebbero i ‘deviati’ per la destra, chi non risponde allo stereotipo dominante? E comunque ai veri problemi dei giovani servono ben altre soluzioni”.