SPORT, PER L’AQUILA RUGBY UN NUOVO SPONSOR: LA BAURFEIND ITALIA

L’AQUILA – Il nuovo sponsor tecnico e fornitore ufficiale dei neroverdi è il leader mondiale nella produzione di ausili medici e presidi ortopedici high-tech e brand fra i più amati dagli sportivi professionisti di tutto il mondo.

Bauerfeind Italia rilancia così il proprio impegno nel mondo dello sport grazie ad una nuova importante partnership con l’Aquila Rugby Asd.

Società sportiva del gioco del rugby a 15 da più di 64 anni, L’Aquila Rugby, storica squadra del rugby aquilano, compare nell’albo d’oro del campionato italiano con ben 5 scudetti, 12 titoli italiani giovanili, 2 Coppe Italia, 5 titoli italiani riserve oltre la Stella d’Oro del Coni.

Motion is Life: questo il payoff Bauerfeind, azienda che propone oggi un assortimento completo di tutori, calze sportive e plantari fra i più evoluti e performanti sul mercato internazionale, in grado di favorire il movimento e la riattivazione muscolare e particolarmente efficaci nel supportare un rapido ritorno agli allenamenti e in campo.

Fornitore ufficiale dei Giochi Olimpici dal 2002, Bauerfeind sostiene da sempre lo sport e gli sportivi, a livello amatoriale e professionale.

In Italia è sponsor della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) dal 2017 e supporta club sportivi delle più disparate discipline, a cui si affianca ora L’Aquila Rugby.

Da questa stagione i giocatori neroverdi della prima squadra Aquila Rugby, come molti altri atleti professionisti nel mondo dello sport nazionale e internazionale, saranno affiancati da Bauerfeind Italia con una fornitura di prodotti specializzati in grado di supportarli in allenamento e in partita, in forma preventiva ed in caso di infortunio, per rimettersi in forma e tornare al meglio delle proprie performance.

Bauerfeind Italia si avvicina ancora una volta al benessere degli sportivi mettendo al servizio dei ragazzi guidati dal tecnico Alessandro Marozzi tutte le competenze acquisite dai propri specialisti in campo medico-sportivo ed i propri migliori supporti e tutori, per accompagnarli nel campionato nazionale con tutta la passione e la voglia di vincere che da sempre contraddistinguono una società che punta solo al meglio.

Per rimanere aggiornati sul nuovo sponsor i contatti sono:

Website: www.bauerfeind.it

Facebook: @BauerfeindItalia

Instagram: bauerfeinditalia

App: Bauerfeind Therapy App [App Store + Google Play]