SPORT: QUAGLIERI, “L’ABRUZZO GRAN TOUR ESPRIME L’IDENTITA’ DI UNA REGIONE UNICA”

AVEZZANO – “L’Abruzzo Gran Tour è molto più di una manifestazione motoristica: è un viaggio nell’anima della nostra regione, tra borghi, paesaggi mozzafiato e tradizioni che rendono l’Abruzzo una destinazione unica e autentica. Un evento che unisce cultura, sport, turismo e passione, e che racconta il nostro territorio con eleganza e originalità”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport e alle Aree interne, Mario Quaglieri, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione dell’Abruzzo Gran Tour – Circuito di Avezzano, ospitata oggi tra gli spazi suggestivi dei Cunicoli di Claudio e del Comune di Avezzano.

Fino al 6 luglio, equipaggi provenienti da tutto il mondo attraverseranno l’Abruzzo toccando località montane, lacustri e paesaggi mozzafiato, in un itinerario completamente rinnovato rispetto alle precedenti edizioni. La manifestazione, parte del circuito nazionale ASI Circuito Tricolore 2025, è promossa dall’Automotoclub Storico Italiano e coinvolge 15 eventi su scala nazionale.

Il programma 2025 è dedicato all’anno giubilare e alle Chiese rupestri d’Abruzzo, con la prima giornata ambientata nel cuore del Gran Sasso d’Italia. Protagoniste dell’evento saranno vetture di eccezionale valore storico.

“La Regione sostiene con convinzione eventi come questo – ha aggiunto Quaglieri – perché sanno attrarre turismo di qualità, veicolano un’immagine positiva e dinamica dell’Abruzzo e rappresentano un volano anche per le economie locali. Un plauso agli organizzatori per la passione, la competenza e la cura con cui raccontano la nostra terra attraverso motori, arte e paesaggio. Continuiamo a investire con convinzione nelle aree interne, puntando sul potenziamento delle infrastrutture e sull’innovazione tecnologica, per garantire servizi moderni e opportunità di sviluppo nel rispetto della storia e dell’identità dei territori”.