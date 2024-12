SPORT: QUAGLIERI PREMIA CAMERLENGO, CATANI, SBORGIA E VOLPE, “ESEMPI PER I GIOVANI”

L’AQUILA – “Lo sport è un elemento fondamentale per la crescita individuale quanto per quella collettiva e la Regione Abruzzo sostiene con grande orgoglio le eccellenze che esprime lo sport abruzzese in Italia e nel mondo”.

Con queste parole l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, ha premiato questa sera a Pescara, nella sala D’Ascanio di piazza Unione, quattro sportivi che si sono distinti, “oltre che per i brillanti risultati ottenuti, anche per l’impegno e la passione che ne caratterizzano da sempre l’attività”.

Alla presenza della dirigente Marina Febo e dell’onorevole Guerino Testa, l’assessore Quaglieri ha premiato Alessandro Camerlengo, vice campione italiano di Karate Kyokushinkai, categoria seniores +80kg Openweight category, già medaglia d’argento conquistata nel campionato giovanile di Taranto dello scorso gennaio 2024, gli allenatori Maestri Leonardo Sborgia e Marco Catani, quest’ultimo anche presidente, della spoltorese l’Onikuma Fight Club dell’Associazione WJ Sporting e Tiziano Volpe, Maestro nazionale di Paddle.

“Non esistono sport maggiori e sport minori come troppe volte sento dire – ha concluso l’assessore – ma sportivi che praticano i valori sportivi a 360 gradi, dentro e fuori dal terreno di gioco, e altri meno. Camerlengo, Catani, Sborgia e Volpe sono quattro esempi di come, anche in diverse discipline, ci si possa dimostrare grandi sportivi e, in quanto tali, importanti punti di riferimento per i più giovani”.