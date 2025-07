SPORT: VERRECCHIA (FDI), “CAMPO FELICE CAPITALE CICLISMO PARALIMPICO, ABRUZZO ACCOGLIE CAMPIONI”

L’AQUILA – “Accogliere la Nazionale italiana di ciclismo paralimpico a Campo Felice è motivo di grande orgoglio per l’Abruzzo”.

Così, in una nota, Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

“Per il secondo anno consecutivo, i nostri territori ospitano il ritiro degli atleti azzurri, guidati dal commissario tecnico Pierpaolo Addesi, abruzzese e simbolo di competenza e passione. Quest’anno, oltre ai 23 atleti convocati per i mondiali di Ronse in Belgio, si uniscono per la prima volta giovani ciclisti con disabilità intellettiva, in un segnale forte di inclusione e crescita sociale”.

“È la dimostrazione che lo sport può e deve essere uno strumento di coesione, dignità e opportunità. Sono certo che i nostri atleti sapranno regalarci grandi emozioni e un medagliere ricco. L’Abruzzo è la casa del ciclismo paralimpico e continuerà a sostenere con convinzione questa straordinaria squadra”, conclude Verrecchia.