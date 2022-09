SPORTELLO AIUTO DIGITALE UIL L’AQUILA: SPID, POSTA ELETTRONICA, SERVIZI ONLINE. CALENDARIO E ORARI

L’AQUILA – Viste le difficoltà riscontrate, da persone anziane e non, con i servizi online nella quotidianità, si rende nota l’apertura dello sportello d’aiuto digitale presso l’ufficio Ital Uil provinciale dell’Aquila, situato in via Giuseppe Saragat SNC.

È quanto si legge in una nota.

Il progetto, in rete con la UILP (Unione Italiana Lavoratori Pensionati), in adesione all’obiettivo 4 estratto dall’Agenda 2030, si propone di offrire un servizio assistenziale per tutte quelle tecnologie la cui conoscenza non è ancora trasversale ed uniforme.

Tra i servizi offerti si evidenziano soprattutto la creazione di SPID, di posta elettronica (o “email” – con annessa spiegazione su come si gestisce), aiuto con i servizi pubblici online (quali INPS, Poste Italiane, ecc.), ma anche la navigazione di base sul web e il discernimento delle informazioni online.

Il servizio può essere usufruito tramite l’aiuto dei facilitatori digitali sia allo sportello che da remoto nei seguenti giorni:

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

Per l’assistenza da remoto chiamare il numero: 0862 420077