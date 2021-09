SPORTELLO EUROPE DIRECT A CHIETI, FERRARA E ZAPPALORTO: “LIETI CHE CITTA’ ABBIA QUESTO STRUMENTO”

CHIETI – “Siamo molto lieti che Chieti da oggi abbia uno sportello Europe Direct a servizio del territorio, tant’è che abbiamo subito chiesto all’Ateneo di poter essere ricompresi al più presto come partner, affinché anche il Comune possa fare la sua parte e portare avanti progetti, idee e proposte relative all’impiego di fondi in arrivo dall’Europa”, assicurano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche Europee, Chiara Zappalorto.

“Un passo avanti che faremo attraverso una convenzione in progress, perché le partnership attuali sono state definite prima dell’inizio del nostro mandato e se in quella sede non abbiamo potuto influire sull’adesione dell’Ente al progetto, oggi, invece, da classe dirigente fermamente convinta della necessità di far giocare alla città un ruolo progettuale importante sui fondi europei, chiediamo di entrare istituzionalmente nella rete.

L’organismo già consente ai cittadini di fruire dei servizi della sede Europe Direct, ma è indispensabile per noi essere ricompresi come istituzione partecipante, a tal fine intendiamo farlo anche con un’iniziativa aperta alla città e ai portatori di interesse, qual è la riunione di un tavolo di confronto sul Pnrr che possa fare da riferimento a progetti e proposte per intercettare le risorse e strutturare anche l’azione e le finalità manifestate dallo sportello inaugurato oggi”.