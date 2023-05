SPORTELLO IMPRESE AD ANCARANO: FIRMATO ACCORDO CAMERA COMMERCIO GRAN SASSO D’ITALIA-COMUNE

ANCARANO – Uno sportello a servizio delle imprese.

“A seguito dell’accordo sottoscritto tra la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e il Comune di Ancarano, lo sportello, avviato presso il Comune, è un ulteriore punto dove poter richiedere certificati, visure e copie di atti estratti dal registro imprese, come statuti e bilanci”, viene spiegato in una nota.

Lo sportello è in via Roma 1, aperto tutte le mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

“Questa iniziativa fa parte di quelle che la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia sta mettendo in campo sul territorio di competenza, come ad esempio lo Sportello unico per le attività produttive (Suap), per venire incontro alle esigenze delle imprese, riducendo al massimo i costi per gli adempimenti amministrativi legati all’attività dell’impresa”.

“La Camera di Commercio vuole essere vicina ai territori e alle imprese- ha spiegato la presidente dell’Ente Camerale Antonella Ballone– per tale motivo stiamo attivando più sportelli sul territorio, d’intesa con i Comuni, per agevolare le aziende”.

La Camera, inoltre, offre servizi telematici e ha istituito un ufficio informazioni per facilitare sempre di più il rapporto con i professionisti e le aziende.

Il sindaco del Comune di Ancarano, Pietrangelo Panichi: “Ringraziamo la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia per aver scelto il nostro Comune per lo svolgimento di attività di rilascio di certificati e visure e copie di atti estratti dalla banca dati del Registro Imprese. Abbiamo messo a disposizione, per tale iniziativa i locali, le attrezzature ed il personale che ringraziamo. Un importante accordo che permetterà alle imprese del nostro territorio e non solo, di avere un contatto diretto con la C.C.I.A.A”.