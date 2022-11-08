Spot 2022 8 Novembre 2022 15:00 - Cronaca https://abruzzoweb.it/wp-content/uploads/2022/11/Spot-lite.mp4 Commenti da Facebook RIPRODUZIONE RISERVATA Download in PDF© Ti potrebbe interessare: GRAN SASSO ACQUA: GIOVEDI’ E VENERDI’ CHIUSI UFFICI COMMERCIALI 8 Novembre 2022 GIORNALISTI, SINDACATO ABRUZZO: RINNOVATI ORGANISMI DIRIGENTI 8 Novembre 2022 LAVORO, EURES ABRUZZO: AL VIA COLLOQUI PER VETERINARI E INFERMIERI IN OLANDA 8 Novembre 2022 RIGOPIANO: SI TORNA IN AULA, DA DOMANI TRE GIORNI DI UDIENZE 8 Novembre 2022 MINACCE A RENZI SU FACEBOOK: ASSOLTO PENSIONATO DI CHIETI 8 Novembre 2022 L’AQUILA, PEZZOPANE: “CHE FINE HA FATTO PROGETTO SOCIALE ‘GROWING UP’ FINANZIATO CON FONDI UE?” 8 Novembre 20228 Novembre 2022 Articoli più visti:GIORNALISTI, SINDACATO ABRUZZO: RINNOVATI ORGANISMI DIRIGENTI 8 Novembre 2022 LAVORO, EURES ABRUZZO: AL VIA COLLOQUI PER VETERINARI E INFERMIERI IN OLANDA 8 Novembre 2022 RIGOPIANO: SI TORNA IN AULA, DA DOMANI TRE GIORNI DI UDIENZE 8 Novembre 2022 MINACCE A RENZI SU FACEBOOK: ASSOLTO PENSIONATO DI CHIETI 8 Novembre 2022 L’AQUILA, PEZZOPANE: “CHE FINE HA FATTO PROGETTO SOCIALE ‘GROWING UP’ FINANZIATO CON FONDI UE?” 8 Novembre 2022 FOSSACESIA, SINDACO CONVOCA RIUNIONE CON OPERATORI TURISTICI: “AL LAVORO PER STAGIONE ESTIVA” 8 Novembre 2022 TRAGEDIA ORTONA, PD ABRUZZO: “INVESTIMENTI PER PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO” 8 Novembre 2022 TRAGEDIA ORTONA, BAGNAI: “E’ EMERGENZA INCIDENTI SUL LAVORO, PIU’ RISORSE PREVENZIONE E CONTROLLI” 8 Novembre 2022 ATER L’AQUILA: “RICOSTRUZIONE NELL’ EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”, VENERDI’ CONVEGNO ALL’EMICICLO 8 Novembre 2022 L’AQUILA, PNRR: COMUNE OTTIENE 3 MILIONI DI EURO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO “I MAGGIO” 8 Novembre 2022 Cronaca