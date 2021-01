SPRAR MONTESILVANO, ARCHIVIATA POSIZIONE SINDACO DE MARTINIS

MONTESILVANO – La posizione del sindaco Ottavio De Martinis è stata stralciata e archiviata nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione del servizio di accoglienza degli immigrati a Montesilvano.

La Procura di Pescara, lo scorso 29 dicembre, ha “ritenuto che nei confronti degli indagati non risultino racconti elementi idonei per sostenere un’accusa in giudizio per nessuno dei reati addebitati”, archiviando la posizione del primo cittadino, del dirigente comunale Alfonso Melchiorre e del consigliere comunale Francesco Maragno. Nell’inchiesta, in particolare sono state chiarite le posizioni su presunte irregolarità edilizie, che secondo il pm sarebbero state riscontrate in uno degli appartamenti privati individuati dal Comune per accogliere il progetto Sprar.

“Ho sempre creduto e confidato nella giustizia – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – ed ero certo, fin dal primo istante, di poter chiarire la mia posizione. In maniera fiduciosa ho continuato a lavorare per il bene della mia città, sicuro che tutto sarebbe stato risolto. Ci auguriamo che al più presto le indagini possano avere un esito positivo anche per le altre persone coinvolte”.

Download in PDF©