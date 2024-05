SPUNTA UN CARTELLO CON DISCO ORARIO IN VIA MAIELLA: MALUMORE TRA GLI AQUILANI

L’AQUILA – Brutta sorpresa per i residenti del centro storico aquilano in tema di viabilità per la decisione di imporre il disco orario, ogni due ore, in via Maiella nei pressi dell’ex liceo scientifico e non lontano dalla basilica di San Bernardino da Siena. Del resto si è intervenuti in una zona della città (nella foto di G. Cocciolone) dove trovare parcheggi non è facile e ora subentra anche questa incombenza che ha destato malumore tra la gente come certificano alcuni interventi sui social. Proteste che sono più forti da parte di chi è al lavoro e deve uscire di fretta per cambiare il disco orario.