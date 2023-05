STABILIMENTO IMR SUD A TERAMO: QUARESIMALE RASSICURA, “ENTRO FINE ANNO STABILIZZATI 30 ADDETTI”

PESCARA – Dovrebbe chiudersi entro la fine dell’anno il processo di stabilizzazione per oltre 30 addetti dello stabilimento Imr Industriale Sud di Teramo, la società di Carate Brianza che si occupa dello stampaggio e del montaggio dei prodotti in plastica nel settore dell’automotive.

Lo hanno confermato i vertici dell’azienda nel corso del tavolo istituzionale voluto dall’assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale. “L’azienda ha illustrato le tappe del processo di stabilizzazione – ha detto Quaresimale – prevedendo un numero di lavoratori da stabilizzare superiore a quello indicato nell’intesa del luglio scorso. Un dato senza dubbio positivo che non fa altro che confermare i buoni segnali emersi nell’ultima riunione di inizio di aprile nel corso della quale la proprietà ebbe modo di rassicurare sindacati, lavoratori e i partecipanti al tavolo istituzionale di un incremento dei volumi produttivi per lo stabilimento di Teramo che accelerava la definizione del processo di stabilizzazione dei lavoratori”.

“Nell’intesa del luglio 2022 – precisa Quaresimale – erano state previste stabilizzazioni per 30 unità; nell’ultima riunione la Imr ha confermato che questo numero verrà superato”. In ragione delle buone notizie provenienti dal tavolo istituzionali i sindacati hanno sospeso lo stato di agitazione, mentre aziende e rappresentanti dei lavoratori torneranno ad incontrarsi alla fine di giugno per avviare le trattative per la contrattazione di 2° livello.

