STABILIMENTO MARELLI SULMONA: MAGNACCA, “NO AL TRASFERIMENTO DELLA PRODUZIONE IN INDIA”

SULMONA – Convocata dall’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, si è svolta presso gli uffici dell’assessorato a Pescara una riunione per un aggiornamento sulla Marelli Suspension Systems Italy spa di Sulmona la cui produzione è legata con contratto di mono committenza con il Gruppo Stellantis.

“In maniera chiara ho chiesto alla Marelli di rivedere il piano aziendale – dichiara l’assessore – affinché le commesse e le produzioni rimangano a Sulmona (AQ), compresa la lavorazione dei bracci oscillanti evitandone il trasferimento in India. Tutto questo per garantire continuità allo stabilimento della valle Peligna”.

“Non è accettabile per Regione Abruzzo – sottolinea l’assessore – la scelta dell’azienda di spostare la produzione dei braccetti oscillanti in India, soprattutto se si considera che resterebbero destinati ancora al plant Stellantis di Atessa. Sicuramente non ci sono ragioni di natura tecnica vista la scarsa complessità delle lavorazioni in questione. Abbiamo, dunque, chiesto di rivalutare la decisione di spostare queste lavorazioni e di investire in innovazioni nei processi produttivi e in manutenzione dell’azienda perché possa giovare appieno la sfida della competitiva restando in Abruzzo con tutte le lavorazioni affidate”.