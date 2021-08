STABILIZZAZIONE PERSONALE RICOSTRUZIONE, PAGANO: “BRUNETTA HA MANTENUTO GLI IMPEGNI”

ROMA – “Grazie all’impegno concreto del ministro Renato Brunetta, è stata raggiunta l’intesa nella Conferenza Unificata Stato Regioni su un provvedimento atteso da anni per dare garanzie ai lavoratori e per procedere ancora più spediti nella ricostruzione”.

Lo scrive in una nota il vice presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Nazario Pagano, Forza Italia.

“Dopo anni di incertezze e rinvii- prosegue Pagano- nella giornata di ieri è stata finalmente approvata l’intesa predisposta dal Dipartimento della Funzione pubblica che mette a disposizione 19 milioni di euro per la stabilizzazione di 499 lavoratori impiegati presso gli uffici speciali per la ricostruzione. Un impegno che il ministro Brunetta aveva preso personalmente subito dopo la sua nomina e che permetterà assunzioni a tempo indeterminato e l’inquadramento nelle categorie stabilite dai contratti collettivi nazionali del personale in servizio negli enti locali e nelle strutture emergenziali dei territori dell’ Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise e Umbria”.