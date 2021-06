STABILIZZAZIONI ASL CHIETI, FOSCHI : “CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER 56 INFERMIERI”

CHIETI – “Prenderanno servizio a partire dal primo luglio le 56 unità con profilo da collaboratore professionale sanitario, una nuova tornata di stabilizzazioni in campo sanitario “.

Lo dichiara Massimiliano Foschi (Lega), vice segretario regionale e cardiochirurgo al Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, che prosegue soddisfatto circa i 56 infermieri assunti a tempo indeterminato :

“Gli slogan della campagna elettorale si tramutano in fatti concreti grazie al lavoro meticoloso di Nicoletta Verì, assessore regionale con delega alla Salute, incentrato sulle politiche del personale con 3 anni di servizio in una Azienda pubblica. Un lavoro finalizzato a capitalizzare l’esperienza di figure già formate; inoltre, entro fine anno, ci sarà modo di eseguire una procedura analoga per coprire il fabbisogno previsto nel piano triennale 2019-2021 della Asl”, conclude Foschi.