STADIO BONOLIS: IL SINDACO, “LAVORIAMO PER POTERCI FAR GIOCARE IL TERAMO NELLA PROSSIMA STAGIONE”

TERAMO – “In merito alle dichiarazioni del presidente del Città di Teramo, Filippo Di Antonio, pur nel massimo rispetto della persona e nella considerazione del lavoro che ha svolto e sta svolgendo con tutta la società, abbiamo il dovere di smentire quanto dichiarato in merito alla data del 1 luglio. Sulla questione stadio l’Amministrazione si è espressa più volte, rappresentando correttamente e con trasparenza tutto il percorso che si sta portando avanti per la risoluzione della convenzione e la riconsegna della gestione sportiva alla città. Pertanto si eviti di affermare cose non vere e di parlare per conto dell’Amministrazione”.

Così il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’Assessore allo sport Alessandra Ferri, che intervengono su quanto affermato in conferenza stampa dal presidente della squadra di calcio della città per fare chiarezza.

“Il presidente Di Antonio e i tifosi sanno benissimo che stiamo lavorando per consentire al Città di Teramo di giocare il prossimo campionato al Bonolis e con il gestore ci stiamo confrontando costantemente per raggiungere questo obiettivo, tanto da aver raggiunto un accordo di massima come confermato dallo stesso gestore – proseguono il primo cittadino e l’Assessore Ferri – l’Amministrazione parla per atti e per comunicazioni ufficiali e quando la situazione sarà definita lo comunicheremo come abbiamo sempre fatto, parlando direttamente alla Città e ai tifosi. Il presidente Di Antonio, così come i nostri tifosi con cui abbiamo un dialogo costante, conoscono benissimo il nostro impegno e possono stare tranquilli: daremo tutto il supporto possibile per gestire al meglio le prossime stagioni sportive e stiamo lavorando, insieme al gestore, per raggiungere l’obiettivo di far giocare la squadra al Bonolis a partire dal prossimo campionato, come abbiamo affermato pubblicamente e chiaramente in ogni occasione”.