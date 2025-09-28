STADIO DEI PINI AVEZZANO: GENOVESI CHIEDE ACCESSO AGLI ATTI, “SERVE CHIAREZZA SU IMPIANTI SPORTIVI”

AVEZZANO – “La sicurezza dei cittadini e di chi utilizza gli impianti viene prima di tutto. Per questo ho chiesto copia delle certificazioni e della documentazione relativa non solo allo Stadio dei Pini, ma anche a tutte le altre strutture comunali. È necessario avere un quadro chiaro e aggiornato”.

Così, in una nota, il consigliere comunale di Avezzano Tiziano Genovesi, di Forza Italia, ha presentato al Comune una richiesta formale di accesso agli atti per verificare la situazione dello Stadio dei Pini e delle altre strutture sportive cittadine. La mossa arriva dopo le segnalazioni di Fratelli d’Italia sulla presunta inagibilità dello stadio.

Per il consigliere, lo sport è “un diritto dei giovani, delle famiglie e delle associazioni che ogni giorno animano le strutture cittadine”. Da qui la richiesta di “massima trasparenza, controlli puntuali e risposte immediate da parte dell’amministrazione”.

“La politica non si fa con le passerelle ma con atti concreti – aggiunge – Io scelgo la strada della responsabilità e del controllo serio. Solo così si difendono i cittadini e si restituisce dignità alla città”.

Testo interrogazione integrale

Il sottoscritto Tiziano Genovesi, Consigliere Comunale del Comune di Avezzano,

PREMESSO CHE

l’art. 43 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) attribuisce ai Consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, con carattere di immediatezza;

il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni del Comune di Avezzano (approvato con delibera consiliare del 20/01/2012 e successive modifiche) ribadisce il diritto dei Consiglieri ad accedere agli atti e alle informazioni utili all’esercizio delle proprie funzioni;

CHIEDE

di poter visionare ed ottenere copia, preferibilmente in formato digitale via PEC, della documentazione relativa all’agibilità, conformità e sicurezza degli impianti sportivi comunali di proprietà o gestione del Comune di Avezzano, con particolare riferimento a:

1. Certificati di agibilità e di prevenzione incendi;

2. Collaudi statici e documentazione tecnica strutturale;

3. Provvedimenti di limitazione, chiusura o prescrizioni in essere;

4. Stato delle manutenzioni e piani di adeguamento/messa a norma;

5. Eventuali convenzioni o contratti di gestione con associazioni o soggetti terzi.

Ai sensi dell’art. 43 TUEL, si richiede che la documentazione sia resa disponibile entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della presente istanza, in quanto indispensabile all’esercizio delle funzioni consiliari.

Qualora parte della documentazione non fosse disponibile, si chiede di indicare lo stato dei procedimenti e i tempi previsti per l’aggiornamento.

Confidando in un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.