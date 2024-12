STADIO DI CELANO: L’OPPOSIZIONE, “A RISCHIO I 400MILA EURO PER LA COPERTURA DELLA TRIBUNA”

CELANO – I consiglieri comunali del gruppo “Per Celano” Gaetano Ricci, Angela Marcanio e Calvino Cotturone hanno presentato un’interrogazione urgente, per chiedere chiarimenti al sindaco e all’assessore competente sullo stato dei lavori per la copertura della tribuna dello Stadio “F. Piccone”. In particolare, si richiede di fare chiarezza sul finanziamento ministeriale di 400mila euro, assegnato dal programma “Sport e Periferie”, che è a serio rischio di essere perso definitivamente a causa dei ritardi accumulati.

“Il Dipartimento ‘Sport e Salute’ del CONI ha ribadito la perentorietà delle scadenze: entro il 15 novembre dovevano essere conclusi i lavori, mentre collaudo e rendicontazione devono essere completati entro il 30 dicembre – spiegano i consiglieri – il mancato rispetto di questi termini comporterà la perdita del finanziamento, come stabilito nel crono programma approvato e chiarito più volte nelle comunicazioni ufficiali”.

I consiglieri di Celano (L’Aquila) sottolineano come la responsabilità di questi ritardi ricada interamente sull’amministrazione comunale: “da mesi evidenziamo i rischi legati alla perdita del finanziamento; più volte abbiamo invitato l’amministrazione a intervenire, ma la maggioranza si è limitata a fare continui annunci sul ritorno, entro l’anno 2024, alla piena fruibilità dello stadio, promesse che oggi appaiono clamorosamente disattese”.

“La perdita del finanziamento di 400mila euro rappresenterebbe un grave danno per le strutture sportive della città e aggraverebbe ulteriormente la già drammatica situazione finanziaria del Comune, che presenta un debito complessivo superiore ai 50 milioni di euro e mutui per oltre 22 milioni, ai quali si sommano gli oneri dei tassi di interesse”. “Con questa interrogazione – concludono – chiediamo di chiarire se il finanziamento per la copertura della tribuna sia a rischio revoca, di spiegare le misure adottate per rispettare le scadenze e di indicare come intendano evitare la perdita definitiva dei fondi. Come gruppo ‘Per Celano’, ribadiamo il nostro impegno a garantire trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche e a promuovere il rilancio delle infrastrutture sportive, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. La nostra priorità è Celano, e continueremo a vigilare affinché opere strategiche come questa vengano completate nei tempi previsti, senza sprechi o inefficienze. Siamo e saremo sempre al fianco dei celanesi, per costruire insieme un futuro migliore per la nostra comunità”.