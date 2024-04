STAGIONE CONCERTISTICA AL MARRUCINO DI CHIETI: SUL PALCO IL PIANISTA ENFANT PRODIGE ISHKHANOV

CHIETI – La Stagione Concertistica 2024 del Teatro Marrucino prosegue con il terzo concerto in cartellone. Domenica 28 aprile alle ore 18.00 è la volta dell’enfant prodige del pianoforte Dmitry Ishkhanov, considerato uno dei musicisti più brillanti della sua generazione.

Il programma, che affronta il grande repertorio classico, sarà dedicato all’esecuzione delle più celebri composizioni di Fryderyk Chopin, Sergej Rachmaninov e Nikolai Medtner.

Dmitry Ishkhanov, classe 2005, ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di tre anni insieme alla sua babysitter, completando in soli cinque anni i primi 5 grades presso l’ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) di Malta, uno dei maggiori enti certificatori in materie musicali. All’età di undici anni, ha rappresentato la sua nazione all’Eurovision of Young Musicians in Germania, divenendo il più giovane finalista nella storia dell’Eurovision. Ha pubblicato il suo primo CD “Virtuoso” nell’ottobre del 2021 con Parma Recordings suonando un programma di Chopin.

Nonostante la sua giovane età ha già ottenuto numerosi successi in varie competizioni internazionali di prestigio, ha collaborato con numerose orchestre e si è esibito in alcune tra le più importanti sale da concerto del mondo, come il Kennedy Centre di Washington, la Beethoven-Haus di Bonn o il Musikverein di Vienna.

Come già affermato dal M° Giuliano Mazzoccante, la Stagione Concertistica 2024 mira a proiettare il Teatro al centro della vita culturale, cittadina e non solo, coinvolgendo artisti sia locali che internazionali e favorendo l’incontro tra la grande musica classica e le sonorità moderne e contemporanee.

Il prossimo appuntamento è quindi con il recital pianistico del grande musicista e compositore Cyprien Katsaris (5 maggio), per poi proseguire con il violino di Marc Bouchkov con il M° Giuliano Mazzoccante (12 maggio), i virtuosismi del violoncellista Gabriel Schwabe con il pianista Roland Pöntinen (26 maggio) e in chiusura, prima della pausa estiva, il duo violino e pianoforte di Stephen Waarts e Yannick Rafalimanana (23 giugno).

I biglietti per il recital pianistico di Dmitry Ishkhanov e per i singoli concerti della Stagione Concertistica sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Marrucino (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 17.00 alle 20.00), online e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0871 330470 e 0871 321491.