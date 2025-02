STAGIONE MUSICALE ISA: CONCERTI DEDICATI A RAVEL E BIZET ALL’AQUILA E A TORTORETO

L’AQUILA – L’Istituzione Sinfonica Abruzzese omaggia i maestri francesi dell’Ottocento con la produzione di questa settimana dedicata a “Ravel & Bizet, in occasione dei 150 anni dalla nascita del primo e dalla morte del secondo.

Due le date dei concerti del’Isa: sabato 15 febbraio alle ore 18 all’Aquila, al ridotto del Teatro comunale “V. Antonellini”, e domenica 16 febbraio, sempre alle 18, all’auditorium del Centro congressi Salinello Village di Tortoreto (Teramo).

“Torna sul podio Carlo Goldstein, fra i direttori italiani più interessanti, già ospite dell’Isa in diverse produzioni nel 2019 e nel 2020. Al suo debutto con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, invece, il pianista dall’incredibile talento Antonio Alessandri, già ospite delle compagini più blasonate d’Italia e protagonista di recital di grande successo”, si legge in una nota. Per entrambi i concerti i biglietti sono disponibili in prevendita su ciaotickets.com o direttamente in botteghino un’ora prima del concerto.

“Il programma prevede l’esecuzione di capolavori di due nomi fra i più importanti della musica francese. Il primo tempo sarà è dedicato a Maurice Ravel, uno dei massimi compositori dell’epoca del periodo a cavallo fra il XIX e il XX Secolo, maestro indiscusso dell’orchestrazione che ha saputo utilizzare il timbro in maniera creativa con effetti coloristici straordinari”, spiega l’Isa. “Apre il concerto uno dei suoi brani più fortunati, la Pavane pour une infante défunte, seguito dal Concerto in Sol per pianoforte e orchestra opera giocosa e brillante, caratterizzata da una grande eterogeneità del materiale musicale, dal jazz al circo fino a temi spagnoleggianti, che offre al pubblico la possibilità di verificare il grande talento del giovane solista impegnato, soprattutto nell’ultima parte, con una scrittura virtuosistica e frenetica, come una sorta di moto perpetuo puntellato dagli interventi jazzistici e umoristici dell’orchestra, lanciata in un vorticoso e trascinante finale. Nel secondo tempo del concerto l’orchestra dell’Isa esegue la Sinfonia n.1 in do maggiore di Georges Bizet, opera giovanile che mostra già l’eleganza, la leggerezza e la ricchezza inventiva che caratterizzano lo stile musicale dell’autore”.