STAGIONE TSA: ALL’AUDITORIUM DEL PARCO IL 23 MARZO IN SCENA LO SPETTACOLO DI VELIA LALLI

L’AQUILA – Con Velia Lalli ed il suo “Outsider” prosegue la Stagione Teatrale del Teatro Stabile d’Abruzzo dedicata alla “Stand Up Comedy”, giovedì 23 marzo, alle 20.00, Auditorium del Parco, L’Aquila. Si può ridere di tutto? Velia ha sempre sostenuto di sì. E questo show ne è l’esempio perfetto. “Outsider” è un manifesto della possibilità e necessità di avventurarsi in terreni delicati ed uscirne ridendo. Lo spettacolo più inaspettato di sempre. Anche per la protagonista.

Il racconto di un anno di vita segnato dalla diagnosi di una malattia. Oltre alle tematiche personali, emergono temi sociali: il valore della ricerca, la presenza della religione nei luoghi deputati alle cure, la gestione della vita privata rispetto alle piattaforme social. Tutto questo trambusto, emotivo e pratico, è foriero di mille spunti comici. E ci costringe a stare in equilibrio sulla linea sottile che separa la tragedia dalla commedia. Non potete andare dai medici con lei, ma potete farvelo raccontare. Nel modo più atroce e divertente che si possa immaginare. Più che mai pioniera, più che mai consapevole, più che mai libera. Più che mai esilarante.

Velia Lalli nel 2010 approda al gruppo di rivoluzione comica “Satiriasi”, diventando la prima stand up comedian donna italiana. Il palco e la scrittura diventano il suo habitat naturale. Seguono i tour di club e teatri in tutta Italia e la partecipazioni a diversi programmi TV: 5 edizioni di “Stand up comedy” su Comedy Central, 2 stagioni di “Sbandati” su Rai2, “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini su Rai3, diverse ospitate a Radio1, Radio2 e di frequente a “Tv Talk” su Rai3. Ha collaborato con Audible come coautrice e protagonista del podcast “Guru” (Guida Umoristica alle Relazioni Umane) e alla rassegna “Comedy Live” con lo special dal titolo “Bad Girl”.

Nel 2020 è nel cast artistico del Comedy Village, la vacanza dedicata alla Stand Up. Dopo un lungo tour, registra il suo special “Una Donna Senza Qualità” disponibile in esclusiva su www.thecomedyclub.it. Biglietti su www.ciaotickets.com/biglietti/outsider-laquila