STALKER SERIALE CASOLI: DI NUOVO LIBERO MA CON OBBLIGO DI DIMORA, NE’ DOMICILIARI NE’ BRACCIALETTO

LANCIANO – Il gip di Lanciano Massimo Canosa ha sciolto la riserva e deciso l’obbligo di dimora per Berardino De Crescenzo, 57 anni, di Casoli (Chieti), di nuovo arrestato per stalking nei confronti della ex fidanzata di 51 anni, residente a Orsogna (Chieti).

L’uomo – come riporta l’Ansa – dal 15 dicembre è anche sottoposto alla misura di sorveglianza speciale per tre anni. Il gip oggi ha affievolito il primo provvedimento dei domiciliari concedendo all’indagato l’obbligo di dimora, come chiesto dal suo difensore Pasquale Piscopo. Ora non può uscire dal territorio di Casoli senza autorizzazione.

Il procuratore capo Mirvana Di Serio aveva invece chiesto la conferma dei domiciliari con l’aggiunta del braccialetto elettronico, rimarcando il pericolo che il comportamento dell’indagato degeneri fino ad arrivare a forme di aggressione fisica più gravi.