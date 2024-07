STAMPA: L’AQUILANA PENNELLA ELETTA COORDINATRICE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE DI INPGI

PESCARA – Il Sindacato giornalisti abruzzesi esprime grande soddisfazione per l’elezione, a larga maggioranza, a coordinatrice del Consiglio di indirizzo generale dell’Inpgi, della collega Patrizia Pennella. Per la prima volta un abruzzese assume un incarico apicale nell’Istituto di Previdenza della categoria. Aquilana, vive a Pescara, consigliera nazionale della Federazione della Stampa, da anni è punto di riferimento per i colleghi lavoratori autonomi e precari del territorio.

Alla collega i più affettuosi auguri di buon lavoro di tutti i colleghi abruzzesi per i quattro anni di impegno che la attendono su temi fondamentali per la riorganizzazione della categoria.