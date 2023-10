STAND ANTI-ABORTO AL MERCATO DELL’ANTIQUARIATO A PESCARA, POLEMICHE ROVENTI. PD, “SCELTA OFFENSIVA”

PESCARA – Il Centro di aiuto alla Vita (Cav) di Pescara, in collaborazione con il Comune, partecipa ad un Mercatino dell’Antiquariato di Pescara con l’iniziativa “Cav on the road”, punto di ascolto per informare i cittadini, ed eventualmente chi avesse bisogno di supporto, sulla questione del sostegno a quelle donne che “contro tutto e tutti decidono di portare a termine la loro gravidanza e dare alla luce il loro bambino” e scoppia la polemica.

Come riporta l’Ansa, è insorto il Pd, che si è chiesto se si tratti di “antiquariato antiabortista” ed ha sottolineato che “il centrodestra si rifugia nelle battaglie ideologiche rasentando il ridicolo, come l’invasione dello storico mercatino dell’antiquariato da parte di una campagna antiabortista sostenuta dal Comune”.

L’appuntamento con l’iniziativa è per oggi, dalle 9 alle 17, in via dei Bastioni, contestualmente al consueto Mercatino dell’Antiquariato.

L’evento “Cav on the road” è sostenuto dall’assessorato all’Ascolto del Disagio Sociale, coordinato da Nicoletta Di Nisio, secondo cui “aiutare le donne e i bambini che vivono una vicenda così delicata non poteva non trovare la mia disponibilità come pubblico amministratore. Invito quindi i pescaresi a prendere coscienza del fatto che ognuno deve offrire il possibile per sostenere il diritto e l’amore per la vita”.

“Una scelta inopportuna, se non offensiva nei confronti di tutti, donne per prime – afferma la consigliera comunale piddina Stefania Catalano -. È svilente dover ricordare che le donne devono essere libere di decidere senza sentirsi giudicate, e che in Italia c’è una ottima legge, la 194, che va applicata e non smantellata. Invece la Giunta Masci preferisce chiudersi in un guscio ideologico deprimente. Il Comune è la casa di tutti, non degli estremismi: questa scelta sostenuta addirittura dall’assessore Di Nisio, che dovrebbe lottare per i diritti e non contro di essi, è davvero una scelta fuori dal tempo. Il Comune è dotato di una commissione Pari opportunità: la presidente – conclude la consigliera – prenda posizione contro questa scelta davvero incredibile”.