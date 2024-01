STANZIATI 130MILA EURO DALLA REGIONE PER IL COMUNE DI AVEZZANO: CIPOLLONE, “MERITO DI FEDELE”

AVEZZANO – “Due finanziamenti per poco meno di 130mila euro dalla Regione al Comune di Avezzano per alcune opere pubbliche grazie all’interessamento del consigliere regionale avezzanese del Movimento Cinquestelle, Giorgio Fedele”. Lo afferma l’assessore comunale Emilio Cipollone.

“Si tratta di due finanziamenti che saranno utilizzati dall’Amministrazione comunale di Avezzano (L’Aquila) per realizzare interventi che riguardano la sistemazione di due aree del territorio comunale molto frequentate. Il primo, per 80mila euro, è destinato ad effettuare lavori di bonifica, riqualificazione e razionalizzazione dell’area antistante l’istituto “Serpieri” di Avezzano. I lavori riguarderanno la pulizia e la realizzazione del nuovo piazzale che ospiterà anche una attrezzata area di sosta per i mezzi pubblici che giornalmente provvedono al trasporto degli studenti. In questo modo, quindi, sarà eliminato il problema degli ingorghi di auto, oltre che consentire la salita e discesa in sicurezza dai mezzi dei ragazzi, sulla strada che scorre davanti alla scuola superiore di Avezzano”.

“Il secondo finanziamento, per un ammontare di 42mila euro, riguarda un intervento nella frazione di Cese. Il progetto in questione sarà indirizzato al completo rifacimento della Piazza Francesco Baracca che, attualmente, presenta ammaloramenti e parti da porre a sistemazione, sia per questioni di decoro, sia per questioni di sicurezza. Entrambi gli interventi, come si può ben intendere, sono attesi da anni e ora potranno avere una risposta tanto efficace quanto immediata. Precedentemente a questi fondi, lo stesso consigliere Fedele aveva fatto in modo che al Comune di Avezzano pervenissero 500mila euro di finanziamento che sono stato interamente utilizzati per i lavori di rifacimento del tratto di competenza della Circonfucense.

«Voglio ringraziare a nome del Sindaco e dell’intera Amministrazione comunale di Avezzano – dice ancora l’assessore ai lavori pubblici Emilio Cipollone – il consigliere Giorgio Fedele per la sensibilità dimostrata nei confronti soprattutto della sua città. Il suo intervento, infatti, è stato di forte impulso affinché questi finanziamenti fossero destinati ad Avezzano in modo che la Regione dimostrasse attenzione nei confronti della Marsica e della sua città capoluogo». «Il mio impegno per la città di Avezzano non è mai mancato in questi anni – ha commentato il consigliere regionale Giorgio Fedele – ed i finanziamenti che sono riuscito a ottenere contribuiranno a risolvere delle criticità da troppo tempo irrisolte, più volte segnalate dai cittadini che a gran voce sollecitavano degli interventi per una migliore e più sicura fruibilità di quegli spazi. Ringrazio l’Assessore Cipollone – ha concluso -., per il costante e proficuo dialogo avuto in questi mesi. Sono orgoglioso di poter contribuire a valorizzare la mia città».