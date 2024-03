STANZIATI 455MILA EURO PER RESTAURARE IL CONVENTO DEGLI ZOCCOLANTI A MONTORIO AL VOMANO

MONTORIO AL VOMANO – Con il primo stanziamento di 455mila euro è quasi completata la fase progettuale per il convento Zoccolanti di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. A firmare il decreto che trasferisce i fondi, il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli. Si tratta dell’anticipo del 30% che il Commissario assegna all’Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo, mentre il valore complessivo dell’intervento ammonta a 1,5 milioni di euro. Il progetto definitivo è in via di approvazione.

L’Ex Convento Zoccolanti a Montorio al Vomano è un sito storico e culturale che si trova nel cuore del centro storico della città. L’imponente complesso, la cui origine risale al 1580, caratterizzato da austere facciate esterne, si articola attorno ad un chiostro a pianta rettangolare, con arcate a tutto sesto ed un piccolo pozzo centrale. Successivi interventi di trasformazione, prima come carcere mandamentale poi come sede scolastica, hanno ulteriormente alterato le peculiarità architettonico-strutturali del complesso edilizio che nel tempo è stato interessato da dissesti derivanti sia da naturali fenomeni di degrado del materiale impiegato nella costruzione, sia dai fenomeni sismici che hanno ulteriormente violentato la struttura originaria. Oggi viene utilizzato come sala polivalente per ospitare mostre, convegni, riunioni ed altri eventi culturali.

“Restituiamo alle comunità pezzi importanti della propria identità e del proprio patrimonio pubblico. L’ex convento Zoccolanti di Montorio al Vomano è un esempio perfetto di luogo storico che diventa spazio polifunzionale per valorizzare il territorio – dichiara il Commissario Castelli -. Proseguiamo nel lavoro che ci attende, insieme al Presidente Marco Marsilio, al Sindaco Fabio Altitonante e all’Ufficio speciale ricostruzione dell’Abruzzo”.